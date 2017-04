Els banquets de promiscuació a les illes: menjar carn per provocar

260x536 Els banquets de promiscuació van començar a París durant la segona meitat del segle XIX i es van anar estenent a altres ciutats europees. L’escriptor Miquel Villalonga, germà de Llorenç, l’autor de Bearn, en va descriure un a la seva novel·la Miss Giacomini, que està il·lustrat amb aquest dibuix de Pau Fornés Els banquets de promiscuació van començar a París durant la segona meitat del segle XIX i es van anar estenent a altres ciutats europees. L’escriptor Miquel Villalonga, germà de Llorenç, l’autor de Bearn, en va descriure un a la seva novel·la Miss Giacomini, que està il·lustrat amb aquest dibuix de Pau Fornés

Miquel Villalonga relata a Miss Giacomini la celebració d’un banquet de promiscuació, anomenat també en la novel·la “banquet del Divendres Sant”. Era un acte maçònic i d’afirmació laica organitzat per la Joventut Republicana a Palma, als anys noranta del segle XIX (no hi anomena Palma, però és identificable fàcilment per la descripció que en fa).

D’ençà de les primeres albors del cristianisme, el divendres ha estat assenyalat com a dia d’abstinència en recordança de la passió i mort de Jesucrist (segons Marc, 15:42, Jesús fou crucificat “el dia de preparació, el dia abans del repòs del dissabte”). Els banquets de promiscuació consistien a menjar carn el Divendres Sant transgredint l’obligació canònica d’observar-hi el dejuni i l’abstinència. En uns indrets els banquets es van transformar en vegues; no ens consta que n’hi hagués cap a Palma.

D’on ve aquesta pràctica provocadora? Contràriament al que hom pot suposar, la iniciativa no procedeix del lliure pensament organitzat, sinó del món intel·lectual de la fi del segle XIX i potser té l’origen en el sopar ofert pel cèlebre crític literari Charles Augustin Sainte-Beuve als seus il·lustres amics Ernest Renan, Gustave Flaubert, Hippolyte Taine, Edmond About i el príncep Napoléon-Jérôme Bonaparte el divendres 10 d’abril de 1868, amb el menú següent: truita salmonada, crancs de riu amb nata, faisà trufat i filet de bou amb salsa Madeira. El sopar va provocar un escàndol sonat. Segons la historiadora Jacqueline Lalouette, potser foren aquestes reaccions les que convenceren els lliurepensadors que el Divendres Sant podria ser una ocasió excel·lent de manifestar la seva hostilitat contra l’Església, els seus dogmes i els seus manaments. El 1869 s’anunciaren banquets grassos a París; el 1870 se n’oferiren a París, Lió, Marsella... Però els banquets del Divendres dit Sant no es van implantar veritablement fins després de la victòria de la República dels republicans (1879).

Aquests banquets es van estendre arreu d’Europa. El Dijous Sant del 1871, l’Associació Lliurepensadora de Barcelona va celebrar un sopar de promiscuació. Fou un període, el Sexenni Democràtic (1868-1874), en què els sectors més progressistes de la maçoneria, els republicans federals i els primers internacionalistes confluïren en el lliure pensament. Els banquets minvaran a mesura que la secularització de la vida pública vagi avançant.

L’abril del 1888, el periòdic catòlic El Áncora va informar que el Divendres Sant la Fonda d’Europa -carrer del Sindicat, 141, Palma- havia servit un dinar de promiscuació als socis d’una societat de lliurepensadors creada feia poc a Palma: “ Se nos han referido algunas heroicas escenas ocurridas en la comida, que revelan el odio y rencor de los comensales contra la Religión católica, la Iglesia y sus ministros. Pedimos a Dios que los perdone e ilumine con su divina gracia para que reconozcan sus errores, y se conviertan ”.

El març del 1891, el periòdic El Isleño va publicar l’anunci del banquet racionalista que s’havia de celebrar el Divendres Sant a la Fonda d’Europa, a les dues de la tarda, amb un preu de tres pessetes. L’organitzava una comissió.

El 16 d’abril de 1892, El Isleño va inserir aquesta nota: “ En un bodegón de las afueras dícese se celebraron ayer [Divendres Sant] la comida de promiscuación con que procuraron distinguirse once individuos que se tienen por racionalistas según el dicho de algunos colegas. Si su objeto fue hacer uso de un derecho que no les disputamos, sea en buena hora; pero si llevó por norma escarnecer las creencias de los católicos palmesanos, en ese caso consideramos censurable el hecho ”.

El 17 d’abril de 1897, el periòdic La Unión Republicana va publicar la crònica següent: “ Los racionalistas de esta ciudad se reunieron ayer [Divendres Sant] por la tarde en una fonda de esta ciudad para celebrar el acostumbrado ‘banquete de promiscuación’ el cual tiene lugar cada año en el citado día, desde algunos años a esta parte. Asistieron al acto buen número de comensales. Los brindis los inició nuestro estimado amigo el Sr. [Sebastià] Alorda, después de lo cual le siguieron en el uso de la palabra algunos de los asistentes al tal banquete. Excusamos decir que entre los comensales reinó el mayor orden ”. Sebastià Alorda fou un dels primers internacionalistes mallorquins i va presidir el míting del primer Primer de Maig, celebrat a Mallorca l’any 1890.

El 18 d’abril de 1900, La Unión Republicana va publicar la crònica del banquet del Divendres Sant, en què participaren trenta-tres comensals lliurepensadors: “ El ‘menú’ consistió en arroz con conejo, anguilas y salmonetes con tajaditas de tocino guisados, lechona asada, postres y café. En los brindis, los oradores expresaron la conveniencia de propagar la libertad del pensamiento, único medio para deshacer el nudo de la venda que tiene cegados los ojos de una buena parte de los habitantes de esta isla. Durante la comida y discursos, reinó el mayor orden, compostura y amistad fraternal entre los asistentes al acto ”.

A partir d’aleshores cessaren les notícies de banquets de promiscuació a Palma, a diferència de les procedents de Maó, on aquests banquets -habitualment sopars en establiments propis com el Casino d’Obrers d’Unió Republicana o la Casa del Poble- esdevingueren rituals si més no d’ençà de l’any 1902 (1930 a Ciutadella) per iniciativa de lliurepensadors republicans com el batlle Pere Pons i Sitges, president del Casino d’Obrers d’Unió Republicana, amb una destacada participació de les dones de la Societat Progressiva Femenina, presidida per Joana Casals i Cienfuegos, esposa de Pere Pons. A cadascun dels dos banquets del 1902 -l’un el Dijous Sant i l’altre el Divendres Sant- hi concorregueren entre quaranta i cinquanta comensals. S’hi pronunciaven discursos, s’hi llegien poemes, s’hi feien col·lectes, s’hi solia menjar xai al forn i l’any 1934 el va amenitzar l’orquestrina Fulis Band.