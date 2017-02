He quedat a la plaça de la Verònica amb la Teresa, una veïna del Barri Gòtic de quarta generació, membre de la plataforma El Borsí per al Barri. Mentre esperem els seus companys, m’ensenya la famosa Casa dels Quatre Rius, ara un altre hotel, on ella va estudiar de petita. Aviat se’ns hi afegeixen la Mariona, l’Estefania, la Teresa, en Diego i en Martí; una part de les individualitats i els col·lectius que, fa cosa d’un any, es van unir per reivindicar la recuperació del Borsí per a la comunitat.

Som a l’antic districte financer de Barcelona, el Wall Street català. Al segle XIX, els bancs i les companyies d’assegurances eren al carrer Ample, hi havia un mercat borsari a la Llotja del Pla de Palau i un altre al Bolsín Catalán de la Rambla dels Caputxins. El 1851 s’hi va afegir el Casino Mercantil, un club d’empresaris i banquers que comptava amb socis tan poderosos com la Banca Marsans i la Banca Arnús. Seria precisament a iniciativa d’Evarist Arnús que, l’any 1883, s’inaugurava la nova seu del casino al carrer d’Avinyó, obra de Tiberi Sabaté. I el 1888 Rossend Nobas i Joan Roig Solé decoraven la façana amb dues estàtues al·legòriques de la indústria i el comerç.

Quan el 1914 va tancar el Casino Mercantil, l’edifici va acollir la borsa oficial de Barcelona, que va estar en funcionament fins a la Guerra Civil. Acabat el conflicte, les autoritats franquistes hi van instal·lar l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi i posteriorment l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics. En aquells temps va ser un dels centres artístics més actius de la ciutat. Fins i tot va aparèixer a la pel·lícula Rapsodia de sangre, ambientada en una Unió Soviètica de pega, on el Borsí era un teatre del qual s’escapava un improbable Vicente Parra. Quaranta anys més tard, el pintor britànic Banksy va fer un dels seus grafitis a la façana. Per evitar més pintades, el 2004 s’hi van col·locar unes reixes. Un dia els estudiants d’art van ser desallotjats a corre-cuita. Havia caigut un fals sostre i es va decidir clausurar l’edifici. Des de llavors s’han succeït una sèrie de globus sonda sobre el seu futur, com a seu del Consell Nacional de Cultura i de les Arts, o de la Fundació Bofill, o com a museu dedicat a Woody Allen. Conyes a part, el vell Borsí segueix abandonat i sense un projecte concret de futur.

Els membres d’El Borsí per al Barri destil·len melangia quan parlen de com era el Gòtic fa només una dècada. Saben que són a primera línia de combat, tenen la sensació que els estan expulsant de casa seva. Enumeren els greuges, com la pèrdua de població (especialment, nens i joves), l’encariment dels lloguers i la brutal pressió turística. “Patim un seguit de mancances que cal solucionar -em diuen-. Al Gòtic hi falten espais per als veïns, una oferta cultural per als nens, no hi ha institut per als joves, hi manquen espais públics per a les famílies i per a la gent gran. Aquí hi viuen molts artesans i artistes sense espais de treball, ni d’exposició, ni sales d’assaig per als músics. Els joves marxen del barri perquè aquí no tenen equipaments. Necessitem un lloc que pugui donar resposta a totes aquestes mancances”. Defensen que el Borsí no té defectes estructurals, només pateix abandó i manca d’inversió pública. Defensen la seva condició de patrimoni i la necessitat de restaurar-lo i convertir-lo en un centre de trobada, que pugui revertir aquesta pèrdua de veïnat. L’octubre del 2016 es van presentar en societat, i aquest gener van fer la primera assemblea oberta.

Sembla que les reunions amb l’Ajuntament i amb diversos partits polítics han fet efecte. Aquest divendres, el tinent d’alcalde Jaume Collboni i la consellera del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, anunciaven una inversió municipal de tres milions i mig per rehabilitar l’edifici, on compartirien espai i gestió els equipaments per als veïns i els equipaments culturals públics. Sembla que no tothom ha claudicat a la idea que el centre només és per als turistes.