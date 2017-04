Els conflictes fronterers vigents

La descolonització, les guerres o les lluites per la gestió de recursos naturals i el poder geoestratègic són al segle XXI els focus de tensió territorial. Hi ha països que intenten la via diplomàtica però sovint els conflictes s'eternitzen i escalfen la regió. Per això l'ONU va crear el 1945 el Tribunal Internacional de Justícia –res a veure amb el TPI–, amb seu a l'Haia, un òrgan per dirimir les diferències. Les seves sentències són d'obligat compliment però no sempre porten la pau