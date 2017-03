La crisi dels rols

Homes i dones. Tothom hi diu la seva, sigui en converses íntimes o com a reconeixible material de ficció. Ja ho van fer amb gran èxit les actrius de T de Teatre a mitjans dels 90 i ara Carol López ha acceptat el repte de tornar, en clau musical i amb una mirada nova, a un tema etern. "La guerra de sexes continua absolutament vigent. Des de Katharine Hepburn i Spencer Tracy i pels segles dels segles", afirma la directora.

L'espectacle, d'esperit "fresc i terapèutic", s’estrena demà al Teatre Condal del Paral·lel i aspira a ressonar en l’espectador tant com ja ha ho fet en la directora i les seves cinc protagonistes: Anna Barrachina, Agnès Busquets, Alba Florejachs, Mireia Portas i Glòria Sirvent. Ho expliquen en aquesta conversa polifònica.

Una creació col·lectiva

L’admiració mútua sura a l’ambient perquè directora i actrius s’han estat buscant fins a trobar-se. López ha fet un càsting a la seva mida i ha escollit cinc dones que actuen, canten i ballen i que “poden funcionar com a grup sense ser un grup”, respectant la formació original de cinc actrius en escena de T de Teatre. Elles feia temps que gravitaven a l’òrbita de la directora. “Jo la perseguia i un dia la vaig abordar”, reconeix Busquets. “Jo soc molt fan de la Carol des de Germanes. Aquest espectacle és el que és perquè al darrere hi és ella”, afirma Barrachina.

El text original, escrit per la mateixa Carol López i el dramaturg Sergi Belbel (a partir de Ramon, l’esquetx més recordat de l’obra de T de Teatre, firmat pel mateix Belbel), s’ha nodrit tant de les aportacions de les actrius que Carol López considera que el procés creatiu ha sigut col·lectiu. “Hi ha hagut escenes que han nascut a partir d’una pregunta, s’han fet improvisacions i després s’han integrat a l’espectacle”, explica. “No és un pamflet, no és el que pensem que pensa la societat. Neix de la nostra experiència; amb actrius diferents seria diferent”, il·lustra Agnès Busquets.

Unes actrius bregades en la comèdia (Busquets, Florejachs i Portas són intèrprets del Polònia de TV3, Barrachina ha estat vinculada a La Cubana i Sirvent explota aquest registre) que, partint de la premissa que “ser home no està de moda”, han contribuït a actualitzar els conceptes de masculinitat i feminitat sota el prisma de la seva generació. Es construeix així un collage de situacions quotidianes que porten a l’extrem les relacions entre homes i dones al segle XXI.

Directora i actrius coincideixen: “El model de mascle està canviant però el que realment està en crisi són els rols”. Alba Florejachs ensuma “un despertar conscient de la dona, de qui és i què li pertoca, que obliga els homes a recol·locar-se”. Totes sis són mares, amb fills d’entre 20 mesos i 13 anys, i han viscut en primera persona canvis rellevants en el paper i la implicació dels homes en l’educació i la salut dels fills. “Cada vegada hi ha més homes que van a recollir els nens a l’escola, estan als grups de WhatsApp i s’ocupen de tot. Ara pot ser que qui corri a buscar el nen malalt sigui el pare. És un canvi de rol evident”, diu Carol López. “I si no és així, hauria d’anar per aquí: ja toca”, afegeix, reivindicativa, Florejachs.

Però la dona també en surt qüestionada. “Podem criticar els homes, però també hem d’admetre que potser som nosaltres les que no mirem el món des d’una visió correcta”, diu Mireia Portas. “La superwoman ens ha fet molt de mal. No és un espectacle feminista, és un retrat actual, del que hi ha ara i del que pensem les sis sobre on anem vint-i-dos anys després”, reflexiona Busquets. “A vegades el pitjor enemic d’una dona és la dona. N’hi ha moltes que reprodueixen els models masculins”, opina la directora.

L’intercanvi d’impressions ha sigut constant, ja des de la mateixa concepció de l’espectacle. “Per molt que tu eduquis els fills a casa d’una manera, quan surten del niu, que és molt aviat, la realitat encara distingeix entre coses i actituds de nen i de nena”, destaca Busquets. ¿És la societat que no canvia o és que potser hi ha coses que no es poden modificar? “Els nens encara tenen la càrrega que han de ser forts i valents i que no poden plorar. Ells haurien de poder exterioritzar, és un problema que tenen, com nosaltres tenim els nostres”, pensa Florejachs. “Però potser a ells no els va bé parlar-ne, els funcionen altres coses”, aventura Carol López.

Sense disfresses

L’austeritat presideix el muntatge, tant pel que fa a la música com a la posada en escena i al vestuari. Amb vestit, corbata i talons, les cinc actrius interpreten indistintament personatges femenins i masculins, deixant en mans de la gestualitat el canvi de gènere. L’alacantina Glòria Sirvent-la veu en castellà d’una obra bilingüe- ha descobert coses interessants col·locant-se d’una manera diferent. “He trobat aquesta simplicitat dels homes de fer una cosa, acabar-la i oblidar-se’n. Nosaltres ens ho emportem tot a casa”, comenta. Intervé altre cop la directora: “Ens preguntàvem… què envegem d’ells? La capacitat de decidir fer una cosa i fer-la. Quan han d’anar a córrer, se’n van a córrer. I punt”.

Florejachs qualifica de “regal” poder fer d’home, i més quan és habitual que un actor interpreti un personatge femení però no a l’inrevés: “Jo he descobert una força diferent. La gravetat baixa i estàs més clavada, més enganxada a terra”.

L’espectacle té una certa voluntat andrògina (no en va Bimba Bosé ha sigut un referent) i planteja els límits entre la feminitat i la masculinitat. “El Sergi i jo ens hem entès perquè ell és molt femení i jo molt masculina”, considera Carol López.

Alè de cabaret

No es tracta d’un musical estricte, sinó d’un “espectacle musicat”, adverteixen: “No anem caminant i cantant. Ens aturem i cantem”. Hi ha unanimitat respecte a la gran aportació de la música al teixit de l’espectacle. Els temes que ha compost Marc Parrot li atorguen un aire de cabaret contemporani amb un aiguabarreig d’estils que van des del cabaret clàssic fins al rap, passant per la música disco, el tango, la cançó de taverna i la paròdia de gèneres radiofònics i cinematogràfics. Unes cançons que entusiasmen les cinc actrius que les interpreten en directe. “Són meravelloses, molt enganxoses i amb unes coreografies espectaculars”, resumeix Mireia Portas.

Carol López reconeix que el fet que Marc Parrot hi estigués involucrat la va acabar de decidir a acceptar el projecte: “És un paio que m’interessa molt”. L’espectacle neix amb una clara vocació majoritària: “Tant el Marc com el Belbel com jo tenim molt clar que és un muntatge comercial, cosa que jo sempre he entès en positiu. Ens obliga a caure en els tòpics però, com diu el Parrot, s’han tocat amb sensibilitat i certa elegància, sense grolleries”.

Tot i que hi ha una cançó que es diu Putos mascles, Florejachs insisteix que és un espectacle amable i amistós: “No és una batalla contra l’home sinó contra el mascle ibèric, aquesta figura franquista. És com tirar l’estàtua del que ja està totalment superat”. Barrachina reforça aquesta idea: “No tirem pedres sobre els homes però venim d’una societat que ens ha trepitjat. L’última frase de l’última cançó és «Ara no ens cal aguantar a ningú». Jo crec que el canvi potent de la dona és que ja es defensa sola”.

Però no és tan fàcil desmuntar els rols. “El meu fill de 5 anys, quan va saber que la cançó final diu que els homes «Ja no molen», es va enfadar moltíssim i va amenaçar de venir al teatre i cridar”, riu la directora.