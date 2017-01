La família Trump: la nissaga daurada a la Casa Blanca

Només fa nou dies que són al poder però la quantitat de polèmiques generades al seu entorn ja és enorme. Un fet que resulta especialment preocupant si tenim en compte tot el que pot arribar a passar durant els pròxims quatre anys, un període en què els Trump poden ficar-se de peus a la galleda en una infinitat de visites oficials amb mandataris de tots els rangs i procedències. Si no canvia res, la perspectiva a hores d’ara és que les filles gòtiques de Zapatero siguin poca cosa més que una mera anècdota en matèria de famílies presidencials.

No han sigut pocs els mitjans que han parlat de Donald Trump com d’un playboy a la Casa Blanca

No han sigut pocs els mitjans que han parlat de Donald Trump com d’un playboy a la Casa Blanca. I no és desencertat si es té en compte la seva nodrida trajectòria amorosa, de la qual li ha quedat un caríssim divorci -amb la primera dona, Ivana- i cinc fills, que ja feien vida de celebrities abans que el seu pare fos l’home més poderós del planeta. De tota aquesta patuleia, la que té més suport popular és Ivanka Trump, que es preveu que jugui un paper de primera dama a l’ombra donades les poques ambicions pel que fa a aquest tema de l’actual esposa del milionari, Melania. Tot i això, la rossa hereva ja ha sigut polèmica per alguns temes. El discurs xenòfob del seu pare ha fet que no hagi encaixat gaire el fet que la seva estilista sigui una mexicana anomenada Alexa Rodulfo, que porta deu anys com a maquilladora professional a Nova York. El fet que vestís de Carolina Herrera i Oscar de la Renta en les gales en honor al seu pare abans i després de la investidura també l’ha convertit en blanc de les xarxes, que li recorden les maneres del seu pare amb els compatriotes dels dissenyadors llatins que la vesteixen.

540x306 Donald Trump va recórrer a peu part del recorregut el dia de la seva investidura. El van acompanyar la seva dona Melania i el seu fill Barron / REUTERS Donald Trump va recórrer a peu part del recorregut el dia de la seva investidura. El van acompanyar la seva dona Melania i el seu fill Barron / REUTERS

Tampoc s’ha escapat de la crema Tiffany, de 23 anys, classificada per la premsa nord-americana com a membre dels snap packs, una tribu de fills de que bàsicament es dediquen a documentar a les xarxes la seva vida, ociosa i opulenta. Tot i que viu igual de bé que la resta dels seus germans, no té preeminència a les empreses familiars i és filla de la segona dona de Trump, Marla Maples, amb qui va posar les banyes a la primera, Ivana, mare dels seus germans. Aquesta setmana era notícia perquè lluïa al seu Instagram -en una foto feta al terrat de la Casa Blanca- unes ballarines amb cordons d’Aquazzura de 700 euros que homenatjaven la bandera nord-americana. Amb lluentons, esclar. Ha intentat ser model, però no ha prosperat. De moment, estudia dret a l’exclusiva Universitat de Pennsilvània. Diuen que també li feia d’estilista al seu pare durant la campanya, potser l’únic reducte que la seva omnipotent germana Ivana li va deixar. Per cert, saben que Tiffany es diu així en honor a la firma de joieria, que té la famosa botiga al costat de la Torre Trump de Nova York?

Polèmiques 'fashion' a can Trump

La moda és un dels maldecaps principals de la família Trump. I això que s’ho treballen. Sobretot elles. Si no, que l’hi preguntin a Melania, que ja ha advertit que s’instal·larà un saló de bellesa a la Casa Blanca. Exmodel eslovena de 46 anys amb un físic envejable, és la primera first lady en la història dels EUA que els dissenyadors defugen. A mesura que el seu marit anava guanyant popularitat durant la cursa electoral, s’anava fent gros un boicot cap a ella dins del món de la moda que va acabar convertint en un misteri cadascuna de les seves aparicions, on sempre acabava publicant-se que el vestit se l’havia comprat a la botiga, restant-li el pedigrí propi d’una primera dama, a qui els vestits els hi fan a mida els dissenyadors.

540x306 Donald Trump va fer canviar les cortines carmesí d'Obama per unes de daurades / REUTERS Donald Trump va fer canviar les cortines carmesí d'Obama per unes de daurades / REUTERS

La gran incògnita va ser què es posaria en la cerimònia d’investidura del seu marit. Després de veure com és el seu àtic a la Torre Trump per dins, tothom presagiava alguna xaronada. No obstant, l’exmodel de llenceria -les fotos d’ella gairebé despullada van ser una arma llancívola més de la campanya- va evidenciar la seva admiració per Jackie Kennedy posant-se un vestit del mateix color blau bebè que el que va dur la dona de J.F.K. l’any 1961 en la investidura del seu marit. El firmava Ralph Lauren, una icona del Somni Americàque ja està sent víctima d’un boicot per haver firmat el vestit. I això que ell va donar suport a Hillary.

La gran incògnita va ser què es posaria Melania en la cerimònia d’investidura del seu marit

De moment, ja han publicat que la firma està patint un descens de les vendes, cosa impensable després d’haver vestit Nancy Reagan o Betty Ford. El regal de Tiffany’s -amb una nota de socors a dins, segons els mems d’internet- que els va dur als Obama en arribar a la Casa Blanca, o que només somrigués quan el seu home la mirava el dia de la investidura, són altres qüestions molt comentades sobre Melania, a qui els fills de Trump anomenen el retrat, donat que no parla gaire i sempre està igual.

Però, sens dubte, qui n’està sortint més mal parat és Barron, l’únic fill de Melania i el cinquè del president, que amb només deu anys ha sigut motiu de moltes mofes d’humoristes i a les xarxes. Tantes, que fins i tot Chelsea Clinton va haver de donar la cara per ell a la xarxa, on va recordar que “té dret a ser un nen com els altres” i que no és fàcil créixer a l’ull de l’huracà, on ella va estar dels 12 als 20 anys.

540x306 El Despatx Oval, quan estava ocupat per Obama / GETTY IMAGES El Despatx Oval, quan estava ocupat per Obama / GETTY IMAGES

El petit Donald, tal com va explicar la seva mare que l’anomena quan fa rebequeries, va ocupar titulars des de molt abans que el seu pare derrotés Clinton a les eleccions. Els ridículs posats que li feien fer en reportatges de revistes del cor el van convertir en la riota nacional. El fet que jugués a acomiadar el servei domèstic -Melania dixit - tampoc ha ajudat a provocar simpaties pel “primer fill d’Amèrica”, el primer fill mascle des del 1961, quan Kennedy va portar a la Casa Blanca el seu fill.

La seva cara d’avorriment i de son el dia que Trump va acceptar la victòria després dels comicis o els seus badalls el dia de la investidura -davant de 31 milions de persones, per cert- han donat molt de si. De moment, viurà amb Melania a Nova York fins que acabi el curs a la Columbia Grammar and Preparatory School de Manhattan, la mateixa on Pep Guardiola va dur els seus fills durant el seu any sabàtic als EUA i on ara els pares d’altres alumnes pateixen per por d’atacs terroristes.

El que hem vist aquests dies és només la punta de l’iceberg del que veurem a la Casa Blanca

D’entre tot el que s’ha dit sobre ell, destaquen l’acusació d’un youtuber que va dir que era autista, o l’ofensiu tuit que la guionista del programa Saturday night live Katie Rich va fer sobre ell. “Serà el primer tirador del país escolaritzat a casa”, va escriure, en relació als nens que han disparat en escoles. Una falsedat i una broma agosarada que ja li ha costat la feina. El moment en què s’entretenia jugant amb la filla de la seva germana Ivanka mentre el seu pare firmava l’acta de president, o el moment en què prenia el pèl a la seva mare fent-li creure que volia xocar la mà amb ella han sigut altres dels seus últims hits. Si recordem que els Trump són uns exhibicionistes que ja tenien una vida fora del comú abans, és evident que el que hem vist aquests dies és només la punta de l’iceberg del que veurem a la Casa Blanca.