La febre de l'unicorn

Després de la invasió de flamencs, pinyes i cactus, patim la pandèmia de l’unicorn. La bèstia mitològica en versió infantilitzada ha ocupat totes les piscines del Primer Món. I tota mena de parafernàlia inútil ha incorporat el cavallet blanc amb crinera de coloraines.

Les causes del fenomen són múltiples, però l’origen és fruit d’una confusió curiosa. L’auge dels unicorns -i les xifres d’algun compte corrent- va començar el 4 de juliol del 2015. La cantant Taylor Swift va penjar a Instagram una fotografia de la seva festa del Dia de la Independència enfilada dalt d’un enorme flotador amb forma de Pegàs, un cavall blanc alat. Els seus seguidors van començar a buscar per internet d’on havia tret aquell giny de piscina. La petita empresa Funboy es va veure sobrepassada per l’enorme demanda de pegassos i flamencs que tenien de feia temps a disposició de la clientela. També ho van aprofitar per multiplicar per set el preu dels inflables. Però un fet els va cridar l’atenció: la majoria de gent, quan feia les cerques a Google i les comandes, no demanaven un pegàs sinó un unicorn. Van confondre l’ésser mitològic. I ho van aprofitar de cara a la temporada següent: fabricarien unicorns inflables i passarien a presentar-se com “ the world’s finest luxury pool floats ”. Ara, a la seva web, fins i tot venen un vi rosat que asseguren que “té gust d’unicorn baixant per un arc de Sant Martí fins que cau en un núvol de sirenes màgiques”.

A la conjunció de casualitats s’hi ha de sumar l’aportació d’Adeline Waugh. És una popular fotògrafa de menjar, bloguera i influencer gastronòmica que l’estiu del 2016 va començar a penjar fotos al seu Instagram del que ella anomenava vibrant toasts, torrades decorades amb el clàssic Philadelphia tenyit de coloraines: rosa, groc, lila, verd, turquesa... Molts fans li comentaven que eren els colors dels unicorns, i es va originar l’ unicorn food, que als Estats Units ha sigut una plaga. I d’aquí al unicorn makeup i al unicorn hair : tints, màscara de pestanyes, ombra d’ulls, pintallavis i coloret amb la tonalitat de les melenes dels cavalls màgics. Aquest mes d’abril, ho va rematar Starbucks amb el seu frapuccino unicorn. La venda d’aquest batut coincideix amb el pic de cerca a Google de la paraula unicorn.

Els experts en tendències alerten que no és una moda, només una febre passatgera, el que en anglès en diuen un fad. Calen tres elements perquè es produeixi aquest fenomen global: que entronqui amb l’esperit de l’època, que els famosos en participin i que sigui visualment impactant perquè funcioni a les xarxes socials. L’unicorn s’hi ajusta: l’animal mitològic és símbol de puresa i feminitat, i entronca amb els estereotips de feminitat infantiloide, molt en voga. És també una al·legoria de llibertat individual, de singularitat, que és un magnífic argument de venda. També és una resposta de bondat i lluminositat en uns temps molt foscos a nivell polític i social. I, a sobre, té connotacions psicosexuals associades, fins al punt que l’emoji de l’unicorn del WhatsApp s’ha acabat utilitzant com un eufemisme gràfic de l’erecció. Tot un repertori de famoses com Miley Cyrus, Ariana Grande, Katy Perry i Channing Tatum han sucumbit a l’estètica del cavallet i l’han lluït arreu.

Al col·lectiu antiunicorn, paciència. Això és efímer. Ara bé, estigueu preparats perquè tots els experts, en moda i en pneumàtics de piscina, alerten que ja s’estan produint els primers espeternecs d’una nova plaga: les sirenes.