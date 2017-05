La gran fugida americana

El Triangle Nord és en realitat el sud del sud, el punt zero on arrenca una de les rutes migratòries més perilloses del món. Cada any es calcula que 500.000 persones provinents d’aquesta regió de l’Amèrica Central enfilen cap al nord, creuant els dits perquè Mèxic sigui només una parada cap als Estats Units. Són països sense guerra declarada però la violència de bandes organitzades, les maras, és la raó principal per emigrar: per deixar de ser un objectiu, evitar ser reclutats o haver de pagar suborns. En unes societats empobrides i desiguals socialment, el pes econòmic per trobar una vida més confortable és secundari. En realitat, en la fugida de la violència es troben amb més violència, com acaba de confirmar un estudi de Metges Sense Fronteres, que atén milers d’aquests immigrants en albergs i centres especialitzats al llarg dels gairebé 3.000 quilòmetres de ruta cap al nord. Com un cercle impossible de trencar, els immigrants són altre cop víctimes d’agressions de tot tipus, de la picaresca, de la delinqüència més cruel i de la usura humana, que en ocasions compta amb complicitats d’autoritats locals. La por, la desconfiança o la desesperança acompanyen els immigrants centreamericans, que, com que no provenen de països amb conflictes bèl·lics i trinxeres, tenen complicat rebre la protecció de l'asil i es veuen obligats a saltar murs físics i emocionals.

