Ricard Ruiz Garzón i Francisco Díaz Valladares guanyen el premi Edebé

L'escriptor barceloní Ricard Ruiz Garzón, amb la novel·la 'La inmortal', i el sevillà Francisco Díaz Valladares, amb 'Tras la sombra del brujo' són els guanyadors de la XXV edició del premi Edebé en les modalitats de literatura infantil i literatura juvenil, respectivament, al qual concorrien un total de 303 originals.

Garzón, segons el jurat, acosta al lector la "commovedora" història d'una nena, Judit, de caràcter tenaç i competitiu, que es converteix en una estratega dels escacs i de la vida, mentre que de l'obra de Francisco Díaz Valladares destaca que és una novel·la d'aventures ambientada en els paisatges d'Àfrica, en ple segle XXI.

El premi Edebé, concedit per l'editorial del mateix nom, és el més ben dotat d'Espanya en la seva categoria, amb 30.000 euros per a l'obra juvenil i 25.000 per a l'obra infantil.

En aquesta ocasió hi van concórrer un total de 303 originals, dels quals 187 es van presentar en la modalitat infantil i 116 en l'apartat juvenil, escrits en castellà (258), català (30), gallec (10) i basc (5). Al llarg d'aquests 25 anys han estat guanyadors de l'Edebé en alguna de les seves dues modalitats autors com Carlos Ruiz Zafón, Gabriel Janer Manila, Andreu Martín, Juan Madrid, Elia Barceló, César Mallorquí, Maite Carranza i Jordi Sierra i Fabra.