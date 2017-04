Una oferta diferenciada per ajudar en l’elecció

Per facilitar als campistes l’elecció de l’establiment que s’adeqüi més bé als seus interessos, l’oferta dels càmpings cada vegada s’ha segmentat més, amb l’objectiu de destacar allò en què cadascun està més especialitzat. Per això l’Associació de Càmpings de Girona (ACG) ha establert nou categories, de les quals els establiments poden posicionar-se en un màxim de tres. Són turisme familiar, esports nàutics, cicloturisme, golf, enoturisme, benestar i salut, natura, turisme cultural i glamping (càmping amb glamur, per destacar els que més han apostat per oferir un allotjament més distingit). “Tematitzar-se és una tendència que va a l’alça i ens trobem que a les fires de promoció a l’exterior cada vegada ens demanen més quines són les especialitzacions de cada càmping”, diu Ward Wijngaert, responsable de promoció de l’ACG.

Allotjaments luxosos

Com tots els càmpings, des dels seus inicis el Cypsela de Pals ha apostat pel turisme familiar, i és un dels seus punts forts. En els últims quatre anys, però, ha incorporat a la seva oferta 27 tendes de luxe, per atraure un públic que demana més comoditats, cosa que també el posiciona en el glamping. Marieke den Boer, que porta 15 anys treballant-hi, explica que el grup francès Sandaya, que fa pocs anys va comprar l’establiment, ha fet inversions importants i segueix el camí que va començar l’empresa familiar que el portava.

Benestar i salut

També ha apostat per oferir glamping el càmping Lloret Blau de Lloret de Mar. El suma al cicloturisme, que practica una bona part de la seva clientela francesa i holandesa, i al fet de ser a Lloret de Mar, amb tot el que ofereix tant de platges com d’oferta nocturna. “Vam començar l’any passat i per ara ha funcionat molt bé. És una alternativa atractiva per oferir un allotjament nou al turisme familiar que tenim, que és el principal”, diu Jorge Raventós, propietari de l’establiment.

Fa anys La Ballena Alegre va començar una competició d’amics entre els seus clients windsurfistes. La cosa va anar a més i des de fa 18 anys aquest càmping de Sant Pere Pescador és una de les seus del Campionat de Món de Windsurf, que organitza la Professional Windsurfers Association (PWA). Per això un dels seus punts forts són els esports d’aigua. “Tenim mar, platja i vent i ho aprofitem”, diu Raquel Martínez, cap d’animació del càmping. D’aquí va venir també la concentració de furgonetes Volkswagen, que fa 14 anys que se celebra.

Darrerament ha potenciat la seva oferta amb la construcció d’un luxós spa que els permet distingir-se també en l’apartat de benestar i salut. “El vam inaugurar el juny passat i la resposta ha estat increïble. Fa deu anys que tenim el servei de massatges però a partir de l’ spa hem doblat el nombre de massatges i hem hagut d’agafar més massatgistes”, afegeix Martínez. “Hem obert l’establiment a un tipus de client diferent, que no era usuari de càmping i que no creia que pogués trobar això aquí”, afegeix Martínez.

Esports aquàtics

El turisme de natura i els esports aquàtics són dos dels aspectes en què destaca el càmping Internacional de Calonge. Caiac, snorkel i submarinisme, que fins ara feia una empresa externa i que a partir d’aquesta temporada es gestionarà des del mateix càmping, són alguns dels seus atractius. El càmping també té la concessió d’activitats i serveis de cala Cristus, que no estan circumscrits només als clients del càmping sinó a tothom. “Fa quatre anys que estem treballant per potenciar totes les activitats aquàtiques”, diu Laura Basagaña, cap de recepció.

El Càmping Sant Miquel de Colera també està posicionat en natura i esports aquàtics, però és en aquest últim àmbit en el que està realment especialitzat. Al càmping tot gira al voltant del submarinisme, tant que a dins hi ha l’únic centre d’immersió del poble. En temporada baixa els submarinistes representen el 85% dels clients i en l’alta són la meitat. “Hi ha famílies que tots els seus membres són submarinistes i n’hi ha d’altres que venen a iniciar-se en el món del submarinisme”, explica Lluís Bosch, propietari i també submarinista. “Realment és el punt fort. Fem immersions al cap de Creus i a més som l’únic centre d’immersió de la Catalunya del Sud que tenim llicència per poder fer immersions a la reserva marina de Banyuls de la Marenda, a la Catalunya del Nord”, remarca Bosch.

Rutes per arrossars

El càmping Neptuno de Pals, a tocar de les Basses d’en Coll, destaca per l’oferta cultural que té en el seu entorn. La possibilitat de fer la ruta dels arrossars, que només es pot fer a peu o en bicicleta, la ruta fins al Molí de Pals o pujar en el trenet són alguns dels atractius dels quals poden gaudir els visitants. “Una altra característica és que som un càmping totalment planer”, remarca Mati Batlle, propietària de l’establiment.