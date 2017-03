Nintendo Switch: la consola que revoluciona el mercat

Llargues cues des de primera hora del matí i cartells que resen 'existències esgotades' han estat les conseqüències, del llançament de la nova consola de Nintendo, Switch. Les accions de la companyia japonesa, que surt aquest divendres a la venda per 329,90 euros, s'han disparat a prop d'un 4% a la Borsa de Tòquio. Dos milions d'unitats de la consola es distribuiran en botigues físiques de Japó, Austràlia, Estats Units, Canadà i Europa, després que els aficionats col·lapséssin el passat mes de gener la botiga online de la companyia, fent reserves.

Nintendo ha tornat per la porta gran després del fracàs comercial de Wii U el 2012 (malgrat que se'n van vendre 14 milions d'unitats, la projecció de la consola no ha deixat de disminuir any rere any). Switch és un híbrid: funciona com a consola domèstica quan es connecta a la televisió mitjançant una base, però també és portàtil. Dos comandaments serveixen per manipular una tauleta i ofereixen funcionalitats diferents depenent de si els fem servir a l'aire lliure o a casa. La consola també compta amb un 'Dock Station', un transmissor de senyal de la tauleta a la televisió amb resolució Full HD 1080p. A més, va acompanyada del nou videojoc de 'Zelda' ('Breath of Fire'), un dels més famosos entre els 'gamers'.