Així és el Samsung Galaxy S8

El Galaxy S8 que Samsung presenta aquest dimecres té una doble missió: passar pàgina després de l’incident amb algunes bateries que va obligar a retirar del mercat tota la producció del model Galaxy Note 7 i mantenir el lideratge tecnològic del fabricant en el mercat dels 'smartphones'. Trigarem alguns mesos per saber si aconsegueix el primer objectiu. Pel que fa al segon, després de provar el producte pocs dies abans de la seva presentació em queda clar que hi ha abocat tots els recursos possibles.

El Galaxy S8 sortirà a la venda aquí el 28 d’abril en dos models: l'S8 normal, de 5,8 polzades (809 €) i l'S8 Plus, de 6,2 polzades (909 €). Samsung s’adreça a uns compradors que volen pantalles cada vegada més grosses: segons Kantar, el 18% dels telèfons venuts als cinc principals mercats europeus durant el quart trimestre del 2016 eren de més de 5,5 polzades. Però el considerable creixement de les pantalles (els S6/S7 la portaven de 5,1 polzades, i les variants Edge, de 5,5) no s’ha traduït directament en aparells molt més voluminosos: l'S8 és només un 3% més gros que l'S7, pesa tres grams més i de fet és fins i tot un mil·límetre i mig més estret. Per aconseguir aquesta paradoxa aparent, Samsung ha fet el mateix que altres fabricants: reduir el marc de la pantalla. Com que als costats ja no en quedava (ara les dues versions porten els laterals corbats, abans reservats a les variants Edge), ha eliminat el botó físic d’inici de la part inferior i ha reduït a la mínima expressió el marc superior. D’aquesta manera, les pantalles guanyen 400 píxels d’altura i passen de tenir la proporció televisiva 16:9 a la més cinematogràfica 18,5:9. Amb aquest espai adicional, el 'software' dels S8 facilita la multitasca: podem deixar oberta a la part superior de la pantalla una aplicació mentre en fem servir una altra, per exemple, per escriure missatges sense deixar de veure un vídeo.

La funció que abans feia el botó d’inici s’aconsegueix afegint a la pantalla tàctil una capa sensible a la pressió, i el lector dactilar s’ha desplaçat a la part del darrere, en una posició que sembla triada més per simetria respecte del flaix de la càmera principal i el polsímetre, perquè gairebé garanteix que abans d’identificar-te hauràs deixat una ditada a la lent de la càmera principal. Aquest lector dactilar és un dels tres sistemes d’identificació biomètrica que ofereixen els nous S8: també disposen de reconeixement facial amb la càmera frontal i del mateix lector d’iris que ja portava el retirat Note 7, i que Samsung espera que serà el sistema preferit per les aplicacions bancàries.

La càmera principal és la mateixa de 12 megapíxels del model anterior, que gràcies a l’òptica F/1.7 i els píxels de mida doble aconsegueix les millors imatges de la seva categoria en condicions de poca llum. Samsung hi ha afegit una modalitat ‘multiframe’ que capta tres imatges cada vegada que disparem i tria el millor de cadascuna. L’aplicació vinculada és ara més còmoda: operacions com obrir/tancar el zoom, canviar de càmera o aplicar filtres es poden fer amb una sola mà. La càmera posterior ha guanyat resolució: ara té 8 megapíxels, reconeixement facial i pot afegir dibuixets a les selfies sense haver de recórrer a aplis externes com Snapchat.

540x306 El Galaxy S8 al costat del model S7 / A.C. El Galaxy S8 al costat del model S7 / A.C.

Internament, els S8 porten els mateixos 4 GB de memòria RAM que els models anteriors, però la capacitat d’emmagatzematge s’ha duplicat: ara són 64 GB, ampliables amb una targeta de fins a 256 GB. Els processadors són de tecnologia 10 nm i porten vuit nuclis: quatre a 2,3 GHz i quatre a 1,7 GHz. El fabricant assegura que el rendiment ha millorat un 10% en procés i un 21% en gràfics respecte dels models anteriors. Ho haurem de comprovar en condicions reals, però sembla tot un èxit haver mantingut l’autonomia de la bateria (de 3.000 mAh en l’S8 I 3.500 en l'S8 Plus) tot i haver crescut les pantalles. Per cert, els dos models segueixen sent resistents a l’aigua i la pols (homologació IP68) i conserven la càrrega sense fils i la càrrega ràpida, però han canviat el connector microUSB pel reversible USB-C.

Pel que fa a la connectivitat, Samsung segueix marcant la pauta: els S8 són compatibles amb les xarxes LTE Cat16, que assoleixen velocitats de fins a un gigabit per segon si l’operadora ho permet. Els dos mòbils són dels primers compatibles amb la xarxa europea Galileo de localització per satèl·lit, a més de les tradicionals GPS i Glonass. Ara bé, no hi ha receptor de ràdio en FM. I ja que parlem d’escoltar, els auriculars de botó que s’inclouen amb els S8 són de la marca austríaca AKG, propietat de Samsung des de fa uns mesos mitjançant l’adquisició del grup Harman.

540x306 Els complements del Samsung Galaxy S8 Els complements del Samsung Galaxy S8

Però més enllà dels telèfons en si, Samsung vol consolidar un ecosistema propi de serveis que pugui competir amb els d’Apple i Google. Per això els S8 són els primers dispositius que sortiran equipats amb Bixby, el nou majordom digital de l’empresa coreana, que promet simplificar l’ús i l’accés a la informació mitjançant reconeixement de veu i d’imatge i tecnologia d’intel·ligència artificial: admet ordres verbals i pot identificar els objectes d’una fotografia i proporcionar dades complementàries, o mostrar-nos imatges de la galeria fetes en un lloc concret on surti una persona determinada. Inicialment Bixby només entén anglès i coreà, però al segon semestre també funcionarà en español de l’Amèrica Llatina (el d’Espanya trigarà més). Com que Bixby no entén el català, a nosaltres ens farà més aviat poc servei, però serà interessant veure com evoluciona en un mercat en què ja hi ha Siri, Microsoft Cortana, Google Assistant i Amazon Alexa: arriba amb retard, però la gran massa de clients de Samsung li hauria de permetre millorar molt ràpidament, i a més aporta un valor que els rivals no ofereixen: l’enorme parc d’electrodomèstics Samsung connectats –televisors, neveres, aspiradors, rentadores– que es podran controlar amb el Bixby dels S8.

I una altra novetat dels S8 que trobo irresistible: amb l’accessori DeX (Desktop Experience), el telèfon es pot connectar a un monitor, un teclat i un ratolí externs per fer-lo servir com a ordinador de sobretaula. Samsung ha adaptat el sistema operatiu Android 7 perquè les aplicacions pròpies es vegin a la pantalla gran en la modalitat de PC, no en la de mòbil. Per fi té sentit que els Galaxy portin incloses les aplicacions d’ofimàtica de Microsoft Office. I la versió web de WhatsApp perd tota la seva utilitat, perquè pots fer servir l’aplicació directament amb el teclat d’ordinador.