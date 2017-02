Aquestes són les novetats estrella pre-Mobile World Congress

L'obsessió de les marques tecnològiques d'avançar-se als seus competidors ha convertit la vigília del Mobile World Congress (MWC) en una allau de novetats, algunes de les quals molt importants. Aquest diumenge ha estat regat d'actes de les principals companyies del sector. Sales ambientades com si fossin una discoteca (al ritme de música 'tecno') acollien centenars de periodistes per presentar els seus productes. Els directius de les companyies s'han enfilat als respectius escenaris micro en mà, davant pantalles gegantines en què es projectaven tota mena de dispositius. En alguns moments ha imperat el caos. Centenars de periodistes acreditats s'han quedat a les portes de l'acte de Huawei, sense poder-hi entrar. A l'acte de LG, els organitzadors estaven clarament desbordats per la gran quantitat d'assistents.

Us expliquem les cinc principals novetats que s'han presentat avui.

540x306 LG G6 LG G6

LG G6

Tot pantalla

El mòbil estrella del dia ha estat el G6 de LG. El nou 'smartphone' es diferencia dels models previs amb un disseny que combina metall i vidre a la carcassa del darrere i una pantalla de 5,7 polzades. El més interessant: la mida del terminal (148,9 x 71,9 x 7,9 mm) pràcticament no varia malgrat l'augment de la pantalla, gràcies a una disminució estratègica de les vores del telèfon. El marc de pantalla, que anomenen FullVision, també és diferent de l'habitual i passa a ser de 18:9. Es presenta en tres colors: gris, blanc i negre.

"La pantalla gegant s'està convertint en una necessitat", ha assegurat el director executiu de la companyia al Regne Unit i a Irlanda, Andrew Coughlin, durant la presentació de LG, degut a la creixent quantitat de continguts que mirem cada dia des del nostre 'smartphone'. "La gent vol un mòbil amb una pantalla gran però que sigui petit, que càpiga a la butxaca", ha assegurat.

Altres prestacions interessants del nou model són la centrificació IP68, que el fa resistent a l'aigua i la pols i la bateria, que arriba a tenir una capacitat de 3.300 mAh (enfront dels 3.000 mAh de l'any passat). L''smartphone' inclou, a més, l' assistent de veu de Google (però només en anglès i alemany) i un processador Qualcomm Snapdragon 821. Pel que fa a la càmera, es manté la dual de la part del darrere del model anterior G5, amb sensors de 13 megapíxels. També compta amb un camp visual ampliat de 100 graus a la càmera frontal del telèfon, de 5 megapíxels, per fer 'selfies' més àmplies. La càmera ofereix també la possibilitat de fer muntatges d'imatges en temps real, precisament gràcies a la mida de 18:9 de la pantalla. El preu del dispositiu encara no se sap.

540x306 El Huawei P10 / AFP El Huawei P10 / AFP

Huawei P10

Càmera potent i disseny cuidat

No ha estat cap novetat, ja que el periodista Evan Blass va filtrar tots els detalls del Huawei P10 el 22 de febrer. El nou Huawei manté la línia de les seves versions anteriors, però amb millores. Concretament, una càmera dual, un disseny molt cuidat i una pantalla corbada en el model Plus.

Comencem pel més destacable: la càmera. Dual, de 20 megapíxels i 12 megapíxels, amb una obertura d'1,8, un estabilitzador òptic i una funció professional que permetrà controlar components de la imatge com l'ISO o l'obertura. El P10 comptarà amb òptiques de Leica tant a la càmera frontal com a la del darrere. Un altre dels trets més interessants de la càmera és que permetrà fer un zoom òptic de 2x. GoPro s'ha unit a la marca i ha elaborat un programari per gestionar les fotografies.

Huawei ha donat molta importància, també, al disseny del P10 i el P10 Plus. El dispositiu estarà disponible en quatre colors: verd, blau, negre i un model de luxe daurat. "El color és el primer que es recorda i l'últim que s'oblida", ha assegurat Leatrice Eiseman, directora executiva del Pantone Color Institute, durant la presentació del model.

La pantalla del dispositiu és de 5,5 polzades: la part frontal, a més, no té marges laterals. La part del darrere del Huawei P10 està feta amb un material que no deixa empremtes. A més, incorpora un vidre Gorila Glass 5, que farà el mòbil més resistent a les caigudes. La bateria del telèfon és de 3.750 mAh (que hi donaria una autonomia d'una mica més d'un dia de durada). La connexió de 4,5 G del terminal també l'hauria de fer més ràpid.

540x306 Nokia 3310 Nokia 3310

Nokia 3310

El mite reneix

17 anys després del llançament del Nokia 3310 amb unes xifres de vendes de 126 milions de dispositius, torna a les nostres butxaques el mòbil indestructible. I torna, com sempre, gruixut, amb el joc de la serp (Snake) i la sintonia original de la marca. Costarà uns 50 euros.

La pantalla del nou Nokia 3310 és de color (petita, de 2,4 polzades i una resolució de 240 x 230) i disposa de carcasses intercanviables, a l'estil 'vintage' de l' era 'presmartphones'. Compta amb prop de 22 hores d'autonomia, es connecta amb la xarxa 2,5 G –en principi permet utilitzar WhatsApp– i inclou una càmera de 2 megapíxels.

Nokia 3, 5 i 6

Amb Android!

"Per fi tenim Android!", ha exclamat e l president i director executiu de Nokia, Rajeev Suri, durant l'acte de la companyia. Nokia ha presentat per primera vegada el Nokia 6 a Europa, així com el 5 i el 3, cadascun més barat que l'altre (a un preu entre 229 i 139 euros). Tots comptaran amb la última versió d'Android.

540x306 La tablet de Samsung / A.M. La tablet de Samsung / A.M.

Galaxy Tab S3

Samsung adopta un perfil baix

Samsung, la companyia més forta que ha fet acte de presència en la prèvia del Mobile World Congress, no ha presentat el nou 'smartphone' Samsung Galaxy S8+, malgrat que ja se n'han filtrat totes les característiques. Sí que ha donat una pista de la data final de llançament del dispositiu: el 29 de març.

L'estrella de la presentació de Samsung ha estat, doncs, una 'tablet'. La Galaxy Tab S3, equipada amb Android, amb un processador Qualcomm, una pantalla de 9,7 polzades i altaveus AKG. A més, admet l'opció de connectar-se a internet amb LTE-Wifi o bé només amb wifi. La 'tablet' inclou un teclat Cover. En paral·lel, Samsung ha presentat també el llapis òptic S-Pen.

El directiu de Samsung David Lowes ha assegurat a la presentació que la majoria d'usuaris de 'tablet' la utilitzen a casa, segons estudis de la companyia: "Per cuinar, per mirar una pel·lícula, per escoltar música…". No obstant això, Samsung vol apostar perquè la 'tablet' es faci servir "per a qualsevol cosa, no només com a entreteniment", ha assegurat Lowes.