Així és el nou Nokia 3310, un smartphone 'a l'antiga'

Durant els breus minuts en què l'ARA ha pogut provar el nou model del Nokia 3310 -enmig de la multitud que clamava per tenir el mòbil a les mans, a l'estand del Mobile World Congress de la companyia-, hem pogut constatar el que ja sabíem. El terminal, de 49 euros de valor, és bàsicament un elogi a la nostàlgia dels temps en què el mòbil era una eina útil però no imprescindible, quan carregàvem la bateria al tercer dia i els nostres moments d'oci amb l'aparell es limitaven a jugar a l''Snake' i fer-nos perdudes amb algú.

El Nokia 3310 no compta amb grans prestacions tecnològiques si el comparem amb els models que aquests dies estem veient. Però compleix tot el que promet: és un telèfon resistent, amb un disseny vintage bonic i colorit, un teclat com els antics, el joc 'Snake' i la sintonia original de Nokia. Es tracta d'un mòbil estètic i adequat com a segona línia, però insuficient per satisfer un usuari habitual d'smartphone d'última generació.

El 3310 compta amb una càmera al darrera (de només 2MP) i pesa menys que el seu antecessor (80 grams respecte als 133 del model anterior). La pantalla és de color (petita, de 2,4 polzades i una resolució de 240 x 230) i disposa de carcasses intercanviables . Compta amb prop de 22 hores d'autonomia, es connecta amb la xarxa 2,5 G –en principi permet utilitzar WhatsApp però en una versió antiga–.