Així serà el nou cotxe Tesla sense retrovisors

Tesla va presentar ahir la primera imatge del seu nou cotxe, el Model Y, un 'crossover' que serà al carrer el 2019 i que estarà construït sobre una plataforma diferent de la dels models anteriors (S i 3). A la imatge, desvelada durant una conferència d'inversors, només s'aprecia la silueta del cotxe, que no té retrovisors.

Tesla Model Y small Crossover previewed, ditches side mirrors, built upon an all-new platform. pic.twitter.com/wBAgKLC8AI — Michael Kukielka (@DetroitBORG) 7 de juny de 2017

La novetat ha cridat l'atenció de la premsa especialitzada, però encara no se sap si es tracta d'una primera versió del vehicle, que després comptarà amb retrovisors, o bé si amb aquest disseny la companyia ha volgut llançar el missatge que el seu cotxe autònom no necessitarà els miralls. Segons 'Electrek', Tesla intenta des del Model X eliminar els retrovisors, però les regulacions de seguretat no han autoritzat la companyia a fer-ho en la majoria dels mercats.

El director executiu de la companyia, Elon Musk, ha assegurat que el nou model de vehicle comptarà amb una bateria diferent de la que s'ha fet servir fins ara, de 12 volts. A més, assegura que en reduirà el cablejat. Això significarà una simplificació del procés de producció, que estarà més automatitzada.

A més, Musk ha dit que farà una nova fàbrica per construir aquest cotxe, mentre que les bateries es continuaran fent a la Gigafactory 1.