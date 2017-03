Alemanya vol multar amb fins a 50 milions d'euros les xarxes socials que permetin la incitació a l'odi

El ministre alemany de Justícia, Heiko Maas, ha presentat aquest dimarts un projecte de llei que planteja multes de fins a 50 milions d'euros per a xarxes socials com Facebook o Twitter que no esborrin missatges amb continguts delictius o les notícies falses després de les denúncies dels usuaris.

"La llibertat d'expressió en democràcia protegeix declaracions repugnants i lletges, però acaba on comença el codi penal i, per als comentaris d'incitació a l'odi i les calúmnies, a la xarxa hi ha d'haver tan poc espai com al carrer", ha manifestat el ministre en una compareixença davant els mitjans.

El projecte dóna un marge de 24 hores a les empreses per esborrar continguts "clarament delictius" denunciats pels usuaris i 7 dies quan es necessiti fer una anàlisi en profunditat de la publicació.

Si no s'actua i no es compta amb els mecanismes necessaris per a atendre les denúncies i bloquejar els missatges, els responsables d'haver publicat el missatge podran ser multats amb fins a cinc milions d'euros i les empreses amb fins cinquanta milions, ha concretat.

El ministre, que ha confiat que la norma pugui entrar en vigor aquest any, abans que acabi la legislatura, ha presentat el projecte després de rebre el segon informe sobre l'actuació de Facebook, Twitter i Youtube davant les denúncies, que demostra una resposta "insuficient".

Segons aquest informe, encarregat pel Ministeri de Justícia i pel de la Família, Facebook va esborrar el 39% dels missatges delictius denunciats pels usuaris (set punts menys que en l'anterior anàlisi) i només en el 33% dels casos va actuar en el termini de 24 hores. Twitter, per la seva banda, només va esborrar un de cada cent missatges denunciats.

Per al Govern alemany, Youtube és la mostra que clarament es pot millorar, ja que la plataforma de Google va esborrar el 90% dels continguts denunciats i en el 82% dels casos ho va fer en el termini de 24 hores.

Facebook i Twitter, ha denunciat Maas, no han aprofitat l'oportunitat de millorar les seves pràctiques, per la qual cosa cal respondre amb mesures legals.

El projecte de llei obliga les xarxes socials a presentar informes sobre els departaments encarregats d'analitzar les denúncies i esborrar els missatges, i a comptar amb un responsable que respongui davant les autoritats alemanyes, encara que la seu de l'empresa es trobi a l'estranger.

Per determinar les sancions, el Ministeri de Justícia serà l'encarregat d'analitzar les denúncies no ateses per les xarxes socials i les portarà davant els tribunals perquè, en un procediment ràpid, verifiquin si es tracta de comentaris delictius.