Apple prepara un Mac Pro renovat per al 2018

Apple ha anunciat, davant un reduït grup de periodistes, el llançament de nous iMac a finals d'any, així com d'un Mac Pro "completament repensat" el 2018. L'anunci ha sorprès després de tres anys sense renovar el model, que alguns havien atribuït a un abandonament del producte per part de la marca.

El Mac Pro, que es va llançar per primera vegada el 2013, va representar un redisseny molt important dels ordinadors de sobretaula. De forma cilíndrica, es va crear per fer el mínim soroll possible, i s'havia de col·locar sobre l'escriptori. No obstant això, la mateixa companyia ha admès que el model presentava problemes per als usuaris que volguessin ampliar l'equip. Per ara, es desconeixen els detalls del nou Mac Pro.

Mentrestant, Apple comercialitzarà l'iMac, l'ordinador més utilitzat pels usuaris de Mac, segons 'The Guardian'. Es preveu que sigui més potent que els models anteriors.