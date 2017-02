Benvingut al taxi del futur: Dubai farà servir drons tripulats al juliol

Dubai serà la primera ciutat en implementar els drons tipulats per transportar gent a partir del juliol. El dron que es posarà en funcionament serà el model xinès eHang 184, que ja ha estat provat en vols.

Segons informa 'BBC', l'avió pot portar en el seu interior un pes de fins a 100 kg, i té un temps de vol de 30 minuts. El passatger només comptarà amb una pantalla tàctil per seleccionar una destinació. No hi ha altres controls dins la nau, ja que el dron es pilota automàticament des d'un centre de comandament. Pot viatjar a 160 quilòmetres per hora i volar fins a 50 kilòmetres amb una sola càrrega de bateria.