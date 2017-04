El programador rus acusat de 'hackejar' els correus del Partit Demòcrata declararà a l'Audiència Nacional

El programador rus Piotr Levashov declararà al jutjat número 3 de l'Audiència Nacional acusat d'un delicte de danys informàtics. En concret, pel ' hackeig' dels correus del Partit Demòcrata dels Estats Units durant la campanya electoral nord-americana del novembre passat, segons ha pogut saber l'ARA. El presumpte 'hacker' va ser detingut ahir per la policia espanyola, i ja era buscat per la justícia dels Estats Units. Ara s'enfronta a un delicte de danys informàtics.

La detenció es produeix en el marc del cas de ciberespionatge que, segons la Intel·ligència Nacional dels EUA va denunciar, va dur a terme Rússia per intentar interferir en les eleccions presidencials dels EUA, amb l'objectiu d'ajudar el republicà Donald Trump a guanyar els comicis. Tant el Kremlin com el magnat van negar els atacs, però el govern de Barack Obama va imposar sancions diplomàtiques i econòmiques al país com a represàlia pels ciberatacs.

La detenció de Levashov, que segons la televisió internacional russa RT es va produir dissabte, va ser confirmada pel consolat rus a Barcelona, que va assegurar a l'agència RIA Nóvosti estar prestant tota l'ajuda legal al detingut.

La dona del detingut, Maria Levashova, va explicar a RT que el seu marit ha estat detingut en compliment d'una ordre de cerca i captura emesa pels EUA, que acusa el programador d'haver participat en el presumpte ciberespionatge orquestrat pel Kremlin per afavorir la victòria del republicà Donald Trump. Segons el testimoni de Levashova, Piotr Levashov ha ingressat a la presó preventiva de Barcelona a l'espera que la Justícia decideixi si ha de ser deportat als EUA.

Spamhaus, un grup que rastreja 'spammers', manté que Levashov ha estat un dels principals 'spammers' del món durant anys, i que se'l coneix en el ram com a Peter Severa. A banda d'enviar publicitat maliciosa, d'acord amb el site, el 'hacker' va treballar amb Alan Ralsky, un operador de 'spam' que es va estar a la presó durant tres anys per frau.

Segons 'The New York Times', els participants d'un fòrum sobre 'hackers' es preguntaven el 2012 si Levashov havia estat reclutat per F.S.B., successor del K.G.B. El diari informa que el 'hacker' va fer servir els virus informàtics Waledac i Kelihos, desenvolupats en part per un ex enginyer militar que també viu a Sant Petersburg, anomenat Andrei N. Sabelnikov. El virus Kelihos, que va ser ideat per difondre correu no desitjat, es va fer servir durant les eleccions de Rússia del 2012 per enviar missatges polítics als comptes en ordinadors amb IP russa. Els correus estaven vinculats a notícies falses.

Per la seva banda, el botnet Waledac és un motor de correu no desitjat que ha infenctat en uns anys entre 70.000 i 90.000 ordinadors. Era capaç d'enviar 1,5 milions de missatges de correu brossa. El 2010, Microsoft va llançar un atac sorpresa tècnic i jurídic combinat sobre la botnet Waledac, que va tenir èxit, informa Krebs on Security. La companyia va fer el mateix, posteriorment, amb Kelihos.

Les autoritats nord-americanes, amb l'FBI i els serveis secrets al capdavant, investiguen la presumpta relació entre el Kremlin i la campanya electoral de Trump, que va prendre possessió al gener de la presidència. La investigació sosté que Rússia va organitzar el 'hackeig' dels ordinadors del Partit Demòcrata per perjudicar la candidatura de Hillary Clinton i aplanar el camí a la victòria de Trump en les eleccions presidencials.