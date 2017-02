Google Chrome incorpora un lector de codis QR a iOs

El navegador mòbil de Google Chrome ja pot servir, també, com a lector de codis QR o escàner de codis de barres. En la seva última actualització per a iOs, l'aplicació inclou totes dues funcionalitats. 'TechCrunch' ha avançat la notícia.

Pel que fa al lector de codis QR, s'hi pot accedir des del buscador del telèfon o bé prement la icona de l'aplicació. A més, però, els usuaris podran escanejar els codis de barres dels productes. Un cop fet, el navegador els portarà a una pàgina de resultats de cerca de Google sobre el producte en qüestió, on podran comparar preus i llegir comentaris.

Google adds QR code scanner to 3D Touch menu in iOS Chrome 56 update https://t.co/uIqlQZrPQf pic.twitter.com/fNe0Q6DNYN — Rbert Cper (@c0ff33a) 2 de febrer de 2017

No fem servir els codis QR sovint, però és clar que són a tot arreu. En els bitllets d'avió, en l'etiquetatge d'aliments, en publicacions escrites, però sobretot en el món del màrqueting i el comerç. És per això que aplicacions populars com Snapchat, Kik o Messenger també han incorporat aquesta forma de comunicació.