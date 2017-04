Google millora el cercador per filtrar les notícies falses i els continguts ofensius

Google millorarà el motor de cerca perquè filtri millor les notícies falses i els continguts ofensius. Així ho va anunciar ahir la companyia, que promet canvis en el seu algoritme, "en un món on desenes de milers de pàgines es publiquen en línia cada minut i cada dia", i on la gent "intenta trucar el sistema", va afirmar Ben Gomes, vicepresident d'enginyeria.

El directiu va assegurar que calen "canvis estructurals" en el motor de cerca per acabar amb el problema de les notícies falses: "Una petita part de les recerques del nostre trànsit (al voltant del 0,25%) ha estat retornant continguts ofensius o clarament enganyosos", va admetre.



El mes passat, va assenyalar l'executiu, Google va actualitzar les seves pautes de qualitat a seguir pels avaluadors, que ja disposen d'exemples més detallats de les pàgines de baixa qualitat que han d'eliminar, un canvi que "ajuda a degradar" aquests continguts.

D'altra banda, la companyia diu que ha "ajustat" els "senyals" que determinen els resultats d'una recerca per evitar així resultats inapropiats, com el de la pàgina racista blanca que apareixia en primer lloc en buscar en anglès "Va passar l'Holocaust?".

La possibilitat de reportar continguts ofensius s'estén també als usuaris, que podran aportar les seves observacions sobre continguts ofensius a la funció d'"autocompletar", basada en recerques similars fetes segons algoritmes.

"A partir d'avui, fem molt més fàcil a la gent assenyalar directament" aquests continguts inapropiats, va assegurar Gomes. La firma va admetre que, en els últims mesos, ha rebut "demandes" respecte a prediccions "impactants o ofensives" en la funció d'autocompletar i, per aquest motiu, ha actualitzat les seves polítiques d'eliminació de continguts i ofert nova informació sobre el funcionament del motor de cerca.

"Encara que els nostres resultats de cerca mai seran perfectes, estem tan compromesos com sempre per preservar la teva confiança i assegurar que els nostres productes segueixen sent útils per a tothom", va concloure Gomes.