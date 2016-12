Islamofòbia o una broma? El vídeo d'un 'youtuber' que divideix l'opinió pública

Un famós 'youtuber' de Nova York, Adam Saleh, ha encès la polèmica a les xarxes socials en treure un tema important a debat: als Estats Units la islamofòbia es fa més palesa als avions, per l'impacte que els atacs a les Torres Bessones van deixar en l'imaginari col·lectiu. El 'youtuber', de 23 anys i conegut per publicar vídeos de bromes molt elaborades a internet, va penjar dimecres passat un vídeo en què es veu com és expulsat d'un avió. Segons afirma al vídeo, el motiu és que altres passatgers es van sentir incòmodes quan el van sentir parlar en àrab.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21 de desembre de 2016

El vídeo que va compartir s'ha fet viral a les xarxes socials –a hores d'ara compta amb 761.000 comparticions i 656.000 "M'agrada" a Twitter– i ha despertat la indignació dels internautes. "Ens estan fent fora de l'avió només per parlar en àrab", expressava el jove escandalitzat al vídeo. Però ara, un cop ha sortit a la llum la identitat del 'youtuber', es qüestiona la veracitat del seu relat, tal com explica 'The Guardian'.

El motiu d'aquests dubtes és que Saleh ha publicat vídeos de bromes que tenien lloc en avions, amb actors que interpretaven figures d'autoritat. A més, en el moment en què va fer la gravació el noi es trobava amb el seu amic Delgado Albaher, un altre 'youtuber' conegut. No obstant això, el jove defensa l'autenticitat dels fets que relata al vídeo, en què es pot veure com un grup de passatgers li demana que se'n vagi –una vintena–, mentre que un home el defensa i assegura que se sent "avergonyit" per la situació: "Pot parlar en la llengua que vulgui".

Per la seva banda, la companyia propietària de l'avió d'on el noi va ser expulsat, Delta Airlines, ha publicat un comunicat en què assegura que ha investigat els fets i ha interrogat la tripulació i diversos passatgers. "D'acord amb la informació que hem recollit, sembla que els clients van ser expulsats de l'avió a causa del seu comportament provocador, que incloïa crits".

"Sí, som bromistes", ha assegurat Saleh en una piulada, "però pots veure [al vídeo] que tot és tan real com sembla".

Ser musulmà i agafar un avió

Més enllà de la discussió pel vídeo, l'anècdota ha servit per revifar el debat sobre què suposa ser musulmà i agafar un avió als Estats Units. El 'hashtag' #Flyingwhilemuslim s'ha viralitzat a les xarxes, on diversos usuaris han explicat les seves experiències personals. "Que et seleccionin sempre de manera atzarosa per un control extra de seguretat", ironitza un usuari.

Getting always randomly selected for an extra security check. Aren't we so lucky. #flyingwhilemuslim — Fizzle Kicks (@FizanKhan1) 21 de desembre de 2016

Per la seva banda, la periodista Sarah A. Harvard ha defensat que la discriminació islamòfoba als avions "és un problema real" i ha publicat un article titulat '26 maneres que et facin fora d'un avió si ets musulmà', en què mitjançant el sarcasme assegura que qualsevol cosa que faci un musulmà pot provocar que el facin fora. "No siguis musulmà", acaba recomanant la periodista.

Segons dades del Council on American-Islamic Relations (CAIR), els últims mesos s'ha incrementat el nombre de musulmans expulsats d'avions, suposadament només pel fet de ser-ho. L'organització atribueix aquest augment al "clima polític tòxic dels Estats Units". És per això que la representant de l'entitat Zainab Chaudry va publicar un article en què explicava als possibles afectats per la discriminació quins són els seus drets com a passatgers.