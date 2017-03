Jocs en línia: més pagament i més dades dels usuaris captades

Els jocs en línia estan evolucionant aprofitant la sofisticació de la tecnologia i ho fan en tres direccions: disminueix la intensitat dels jocs i la possibilitat d'entrar en contacte amb altres jugadors, augmenten les modalitats de pagament i creix la recopilació de dades personals per accedir al joc. Són els tres perills dels quals va alertar aquest dimarts Martín Gendler, professor de la Universitat de Buenos Aires (UBA), membre de l’Institut d’Investigacions Gino Germani i especialista en cultura i formes d’organització a internet, en la seva intervenció en la jornada de debat sobre jocs en línia organitzada per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb motiu de la celebració del Mobile World Congress a Barcelona.

Gendler va fer una anàlisi de l'evolució dels jocs en línia i l'afectació en la privacitat dels usuaris, i per tant en la societat, des de l'inici dels jocs en línia fins a l'actualitat.

L'objectiu de la sessió debat entre experts i empreses relacionades amb els jocs en línia, per tractar com afecta a la informació personal dels usuaris l’ús de les tecnologies emergents en els jocs en línia i la potencial desprotecció que pateixen els jugadors de menys edat que exposen la seva informació personal de manera excessiva.



Maria Àngels Barbarà, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades va recordar que la datificació i hipertecnificació de la societat fa que les llibertats i els drets de les persones es vegin sotmesos a noves pressions i nous riscos que cal valorar en el seu context real. És a dir, no només atenent al que passa avui sinó també al que pot passar en els propers anys.



"Treballem perquè es doni una informació més clara i transparent i per anar adequant la normativa estatal al nou reglament de protecció de dades que es farà oficial al maig del 2018", va indicar. Barbarà va subratllar la importància de prendre consciencia del valor de les dades, no només quant al seu valor econòmic, sinó al valor de futur que permetrà tant a l'usuari com a les empreses exercir els seus drets i llibertats.



"Els videojocs i els jocs tradicionals en línia estan aprofitant les noves tecnologies per evolucionar els negocis i maximitzar els beneficis. Però cal que ho facin protegint els drets dels seus usuaris. És imprescindible que assumeixin una activa responsabilitat digital corporativa, que els permeti avançar de forma rendible i amb la màxima garantia dels drets i llibertats", va dir.



De fet, aquest és l'esperit de la nova regulació europea en matèria de protecció de dades, que demana que les empreses incorporin un compromís actiu en relació a la privacitat. La nova norma europea també proporciona eines per ajudar les empreses a exercir aquesta responsabilitat corporativa sense que en surtin perjudicats el seu desenvolupament i la millora del negoci.



Dins de la mateixa jornada van celebrar-se dues taules rodones en què es va analitzar l'explotació de les dades generades per l’activitat en el joc i la privacitat en el desenvolupament dels jocs, que es pot i s'ha de garantir per defecte, incorporant aquest aspecte al disseny del joc. També es va reivindicar que es facin avaluacions d'impacte sobre la privacitat i el canvi radical en la manera d'afrontar la seguretat.