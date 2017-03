"Massa gai per als nens": l'algoritme de Youtube que censura vídeos de la comunitat LGTBI

La comunitat LGTBI s'ha enfrontat aquesta setmana a Youtube en descobrir que la plataforma filtrava o censurava alguns vídeos en el seu 'mode restringit' perquè parlaven d'assumptes transgènere, sobre l'homosexualitat o la bisexualitat.

Just looked at my videos with the "restricted mode" on. Seeing a bit of a theme here...



LGBT+ content not safe for kids @YouTube? pic.twitter.com/KnhayE4h1y — fiona ✨ (@neonfiona) 16 de març de 2017

El 'mode restringit' és una funció de la plataforma introduïda el 2010 que filtra els vídeos amb continguts violents, sexualment explícits o massa impactants per a nens. El fan servir famílies a casa seva i professors a les aules. D'entrada, Youtube va assegurar en una publicació que "els vídeos LGTBI estan disponibles en el 'mode restringit', però els que toquen temes més sensibles no". L'argument va saltar pels aires quan un internauta va penjar un vídeo titulat 'Bandera gai i acaronant el meu gat per veure si Youtube bloqueja això', el qual també va ser censurat en el 'mode restringit'. Al final, la plataforma va publicar un comunicat assegurant que el filtratge és fruit d'un error o problema en l' algoritme de categorització dels continguts. "El nostre sistema comet errors en la comprensió del context per decidir si fer visibles alguns continguts en el 'mode restringit'".

"Vas a Youtube i no hi ha res per tu"

Desenes de youtubers de la comunitat LGTBI han denunciat la desaparició dels seus continguts en el 'mode restringit'. "Aquest vídeo és massa gai per als nens", ironitzava Calum McSwiggan, un dels youtubers a qui la plataforma ha demanat disculpes específicament per haver censurat les seves publicacions.

En el mateix sentit s'expressaven els youtubers Zach & Evan en un comunicat: "Només apareixen 5 dels 68 vídeos del nostre canal en el 'mode restringit'...Som una parella normal. El contingut que s'està filtrant no és sexual ni massa sensible per a una família", protestaven.

Alguns 'youtubers' asseguren que l'error demostra els prejudicis encara existents sobre el col·lectiu

"Quan vaig sortir de l'armari vaig fer servir molt Youtube com un espai segur a casa meva per veure vídeos d'altra gent que passava pel mateix", assegura un dels joves: "Imagina't que busques això i et trobes que no hi ha res per tu". "Quan consideren aquests vídeos massa sensibles per als nens, obvien que hi ha nens, i famílies, que pertanyen a la comunitat LGTBI", lamenta.

"No sabem si això passa per un algoritme, per una mena de categorització automàtica", assegura la youtuber Rowan Ellis, "però demostra que la hipersexualització de les persones homosexuals, bisexuals o transgènere encara és rampant: aquesta mena de verí insidiós que ens fa quedar com 'inapropiats'".

Per la seva banda, el periodista Mathew Rodriguez ha denunciat la desaparició en el 'mode restringit' d'una entrevista a Barry Jenkins i Tarrel Alvin McCraney, director i guionista de la guanyadora d'un Oscar a millor pel·lícula 'Moonlight'. En el vídeo, els cineastes parlen del que significa néixer pobre, negre i homosexual, desglossant l' argument de la pel·lícula.

YouTube: do better. There's no reason Barry Jenkins & Tarrell Alvin McCraney talking about growing up black, gay and poor should be banned. pic.twitter.com/dZA6bNdzEz — Mathew Rodriguez (@mathewrodriguez) 22 de març de 2017

La categorització: l'autèntic problema de Youtube

Tal com la mateixa companyia admet en un comunicat, el problema de Youtube és l'algoritme de classificació dels vídeos, que escaneja els títols i el contingut de les publicacions, un anàlisi que complementa amb les denúncies que els usuaris poden fer dels vídeos inapropiats i amb la categorització que els youtubers fan dels seus propis vídeos. El sistema comet errors: d'una banda, deixa publicats continguts inapropiats, i en censura d'altres que són aptes per a tota la família. El problema no es troba únicament a Youtube: Facebook i Google no han estat exempts de polèmiques per la censura injusta. El sistema no serà mai perfecte i caldria preguntar-se si mai serà possible filtrar adequadament tots els continguts que es publiquen a Internet.