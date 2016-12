L'autopilot d'un cotxe Tesla alerta d'un accident abans que es produeixi

El sistema d'autopilot d'un cotxe Tesla model X ha aconseguit predir un accident a la carretera. En un vídeo que s'ha compartit a les xarxes socials es veu com un sensor del vehicle alerta el conductor de la col·lisió entre dos cotxes que té al davant. Automàticament, el radar activa el protocol d'emergència del vehicle, que frena automàticament per evitar una possible col·lisió.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR