L'iPhone 8 podria estar fet de vidre per les dues cares

El nou iPhone podria estar fet completament de vidre (la part del davant i la del darrere), segons diverses filtracions de les quals s'ha fet ressò la premsa especialitzada, entre els quals el conegut analista Ming-Chi Kuo a '9to5Mac'. Aquest redisseny suposa un retorn als models més antics del terminal, ja que des de l'iPhone 5 tots els models havien tingut una part del darrere d'alumini. S'espera que el nou telèfon estigui disponible a partir de finals del 2017 o a inicis del 2018.

L'iPhone 8 tindrà les vores lleugerament corbades, segons Ming Chi Kou, malgrat que menys que el Samsung Galaxy S7 Edge. Una corretja d'acer inoxidable o alumini unirà ambdós panells de vidre. A més, l'espai lateral del telèfon podria reduir-se per oferir una pantalla més gran, sense augmentar la mida dels telèfons.

Així doncs, sembla que la principal evolució de l'iPhone serà de disseny, tot i que també s'ha dit que Apple podria presentar una nova manera de carregar el telèfon sense fils, i que podria integrar a la pantalla el reconeixement d'empremtes dactilars. Es diferencia, doncs, de l'iPhone 7, que havia destacat especialment per millores tècniques en la càmera, el processador d'àudio i la resistència a l'aigua.

Algunes imatges del nou iPhone circulen per les xarxes socials, però la seva procedència no està confirmada, i per tant es desconeix si són autèntiques.