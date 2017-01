Llegiu bé el manual abans de conduir

Reconec que les meves cròniques recents a l’ARA sobre tecnologia en el sector de l’automoció traspuen impaciència per la lentitud amb què els fabricants estan aplicant les innovacions en electrificació i conducció autònoma. Però si baixem a la realitat, resulta que encara van massa ràpid incorporant dispositius avançats: en matèria de seguretat i d’entreteniment, els vehicles actuals ja són gairebé ordinadors sobre rodes. El problema és que molts concessionaris que els han de vendre desconeixen aquestes noves prestacions.

Ho he comprovat en persona: quan les marques m’han cedit vehicles per provar-ne l’equipament multimèdia, els distribuïdors mai han sabut indicar-me si aquest era compatible amb les plataformes Android Auto de Google i Car Play d’Apple. El meu cas pot semblar una anècdota sense importància. Però el laboratori Agelab del MIT ha comprovat que el desconeixement de les funcions avançades dels cotxes pot tenir conseqüències greus. Els seus investigadors van visitar de manera anònima 18 concessionaris de Boston i només sis van ser capaços d’explicar correctament al suposat comprador les característiques de seguretat dels cotxes, com l’alerta de col·lisió, la de sortida de carril i el control de velocitat de creuer.

El pitjor és que en dos dels casos els van donar informació potencialment fatal: un venedor de Ford els va dir que l’avisador de presència de vianants s’activa a qualsevol velocitat, quan en realitat només ho fa quan el cotxe circula a més de 50 km/h; i un altre, de General Motors, va dir que amb l’assistent d’aparcament no cal pitjar el pedal del fre, que és precisament una de les poques operacions que el conductor ha de fer mentre l’automatisme s’encarrega de girar el volant. Ens equivoquem pensant que gràcies als automatismes ens caldran menys habilitats perquè delegarem més en les màquines. Només podrem fer-ho si entenem com funcionen. Si us acabeu de comprar un cotxe, llegiu bé el manual d’instruccions abans de seure al volant.