L''start-up' que vol construir la primera estació espacial comercial

L''start-up' Axiom Space ha fet pública la seva voluntat de construir la primera estació espacial comercial. Així ho ha explicat el seu fundador, Michael Suffredini, a la revista 'Scientific American'. Després d'una dècada com a director del programa de la NASA per a l'Estació Espacial Internacional (ISS), Suffredini es va retirar el 2015 per fundar la nova companyia. Ara, té per objectiu construir la primera estació del sector privat del món.

Axiom Space està mantenint converses amb la NASA per instal·lar un nou mòdul comercial a l'únic port d'acoblament lliure de l'ISS de cara al 2020 o 2021. Actualment, ha assegurat a la revista, està plantejant la construcció del mòdul i els materials amb els fabricants i proveïdors de la indústria aeroespacial de llançament.

Aquest mòdul seria la base per a una futura estació comercial privada en tota regla, que s'estrenaria després de la retirada de la secció nord-americana de l'ISS, que podria tenir lloc el 2024, igual que la russa.

No obstant això, Axiom Space no és l'única companyia amb aquests plans. Bigelow Aerospace ja està ocupant un port de l'ISS amb el seu Bigelow Expandable Activity Module, de la mida d'un dormitori, una instal·lació de prova per al que preveu que sigui una línia d'estacions espacials comercials 'inflables'. El proper projecte de Bigelow, un mòdul inflable fet en associació amb United Launch Alliance, podria ser en òrbita al 2020, i podria competir directament amb Axiom Space per l'últim port d'acoblament lliure de la ISS.

"Hi ha una necessitat emergent d'una estació espacial privada", va assegurar Suffredini a 'Scientific American': "La nostra visió és fer servir l'òrbita terrestre com un mitjà per sostenir l'exploració de l'espai profund. Però per construir una capacitat d'exploració sostenible hem de tenir una plataforma d'òrbita terrestre baixa", amb l'objectiu de "posar a prova els sistemes i l'estudi de l'adaptació humana a l'espai".

Però els governs, insisteix, "no es poden permetre comptar amb la seva pròpia infraestructura en l'òrbita terrestre baixa". Per tant, "l'única solució raonable és tenir una plataforma comercial viable que els governs puguin fer servir quan la necessiten i no l'hagin de tenir en propietat".