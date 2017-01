Nova web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per aplicar la normativa europea

L' Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha presentat avui, Dia Europeu de la Protecció de Dades, la seva nova web, pensada perquè resulti "més intuïtiva" i serveixi d'ajuda per aplicar el nou Reglament General de Protecció de Dades d'obligat compliment a tot Europa a partir del maig de 2018. Per això la nova pàgina té un apartat específic sobre aquesta nova normativa, i incorpora materials de suport en relació amb els deures del responsable del tractament, així com directrius per elaborar clàusules informatives i una guia sobre l’encarregat del tractament de dades. El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor el 25 de maig de 2016 i serà d’obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018.

La directora de l'Autoritat, Maria Àngels Barbarà, s'ha felicitat de l'aprovació del nou reglament europeu i ha destacat que la nova norma "obliga a una nova manera d'entendre la privacitat convertint-la en una part indissociable de la gestió que fa qualsevol entitat pública o privada, gran o petita" i "consolida la integració de la garantia i la defensa dels drets de les persones en els productes i serveis". En definitiva "permetrà millorar la garantia dels drets i llibertats de la persona" ha conclòs Barbarà.

Les noves eines que ofereix el Reglament, ha insistit la directora de l'Autoritat, "serviran perquè la

ciutadania pugui controlar de forma més efectiva les seves dades personals" i ha recordat que "a partir d'ara assumir aquest compromís serà una oportunitat de competitivitat per al sector empresarial".



A més, la nova norma també és una oportunitat per a les administracions públiques d'implantar "una administració més eficaç i eficient, on el ciutadà confiï en les seves actuacions i en la protecció de la seva informació personal, una administració més transparent", segons paraules de Barbarà. També ha afegit que "una societat on la privacitat i el conjunt de drets i llibertats que hi estan vinculats es

garanteixin de manera eficaç, serà una societat més democràtica, més lliure i més justa”.