El Pla Embarca, l’impuls a les ‘start-ups’ per situar-se al mercat

El Pla Embarca de la Generalitat de Catalunya permet que les empreses en fase inicial que hi participen posin les bases per tenir un creixement sòlid i puguin validar el seu model de negoci per tenir èxit al mercat i accelerar les primeres vendes. “El programa professionalitza i capacita les start-ups per conduir la nova empresa cap al seu potencial de creixement. Compten amb l’assessorament d’una xarxa de mentors i experts que han viscut en primera persona la mateixa experiència que els participants i se n’han sortit amb èxit”, explica Yolanda Fernández, coordinadora del Pla Embarca al Maresme.

Tecnocampus participa com a entitat col·laboradora del Pla Embarca posant a l’abast tota la comunitat empresarial del parc tecnològic i empreses referents del territori. En l’actual edició, ha acollit 14 empreses. D’aquestes, cinc ( Geemba, Neixtags, Mister López, Formbytes i Mind the App) estan allotjades al parc empresarial mataroní. “En aquesta edició, hi predominen les empreses del sector mòbil, entre elles, apps de gestió i comunicació i missatgeria per a organitzacions, apps per al sector formatiu dels recursos humans de les empreses, així com aplicacions que ofereixen solucions més ràpides per a empreses i persones”, revela Fernández.

Millora de resultats

“Gràcies al Pla Embarca hem millorat la nostra visió comercial i la nostra estratègia general. Els mentors ens han ajudat a posar el focus en els elements claus del negoci i la formació rebuda ens ha ajudat a consolidar l’evolució de l’empresa”, diu Miguel Ángel Muras, soci fundador de Snackson, una de les empreses participants al Pla a Tecnocampus. La start-up ofereix una solució de mobile learning que permet als usuaris comunicar i formar els equips de treball a través del mòbil amb dinàmiques de gamificació. Snackson preveu participar al Pla Esprint -internacionalització de la start-up - del 2017.

“El Pla Embarca ens ha aportat fonamentalment poder contrastar i validar el nostre projecte amb mentors amb molta experiència empresarial. Ens han ajudat a definir l’estratègia comercial i empresarial que hem de seguir perquè el nostre producte tingui èxit en els mercats als quals s’adreça”, assegura per la seva banda Héctor Martín, director general de Smalle Technologies. La companyia és un spin-off de la Universitat de Barcelona que ha dissenyat un generador d’energia elèctrica a partir de les onades del mar. Ara està a punt de tancar una ronda de finançament de 200.000 euros a través del crowdfunding per donar a conèixer el seu producte. De fet, gairebé un 80% de les start-ups del Maresme que van participar el 2015 al Pla Embarca van augmentar el volum de negoci en un any. A més, van facturar 1,2 milions d’euros conjuntament, el doble que el 2014. Les previsions de l’edició actual són que aquests resultats millorin.