Tres gadgets del MWC que no et pots perdre

La tecnologia del futur s'expressa en prototips i gadgets que, malgrat que avui no sobrepassin l'etiqueta de curiosos, d'aquí a pocs anys podrien convertir-se en eines molt útils per a cada situació. Repassem tres gadgets que hem trobat al Mobile World Congress que no deixen indiferent:

La jaqueta intel·ligent que et pot salvar la vida

Durant la seva visita oficial al MWC, Felip VI s'ha interessat especialment per aquest invent. Es diu IoT Safety Jaquet, i és una jaqueta intel·ligent especialment pensada per a la supervivència a l'alta muntanya. Disposa d'un sensor del ritme cardíac, un sistema de geolocalització i una bateria amb una autonomia de 7 anys. En cas d'accident, la jaqueta pot avisar un centre de control, que enviarà un equip al rescat. Desenvolupada per Korean Telecom i Kolon Industries, estarà disponible al mercat a partir de l'any vinent. La jaqueta també té una versió marítima que s'infla en cas de naufragi i envia per satèl·lit la ubicació de la persona.

La foca connectada

Al pavelló Innovation City del Mobile World Congress la universitat escocesa de Sant Andrews presenta el projecte de foques connectades. Apliquen la tecnologia mòbil a les foques de les illes d'Escòcia per conèixer les causes que provoquen la despoblació marina d'aquest animal. Els 'smartphones' dissenyats especialment per ser col·locats sobre l'esquena de les foques permeten la monitorització de l'animal. Aquesta tecnologia és més econòmica que el senyal de satèl·lit que feien servir fins ara en aquests estudis.

La universitat obtindrà els resultats de la tecnologia mòbil aplicada a les foques en un termini de 3 anys i d'aquesta manera podrà actuar per salvar-ne la població.

Un vestit amb vida pròpia

IBM ha presentat al Congrés el Cognitive Dress, una vestit intel·ligent dissenyat per la marca d'alta costura Marchesa. La peça de roba, fabricada amb tecnologia 'cognitive', es connecta a Twitter (ja sigui a un compte personal o bé a una conversa sobre un tema, mitjançant els 'hashtags' i paraules clau), i canvia de color basant-se en el clima de la conversa a la xarxa social. Si es torna rosa, l'ambient és agradable; si és blau, entusiasta; si és groc, encoratjador; si és lila és curiós. El disseny representa una passa més en el camí de la "roba intel·ligent", en el qual treballen diverses companyies clau en el sector.