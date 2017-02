Trump exigeix a les seves empleades que "vesteixin com a dones"... i treballadores de tot el món li responen

La inventiva de Donald Trump no s'acaba mai quan es tracta de fer comentaris masclistes. La seva última sortida de to ha estat implementar una norma als treballadors de la Casa Blanca en què exigeix a les dones que "vesteixin com a dones". La web Axios ha fet pública la informació. De seguida que la nova mesura ha sortit a la llum, centenars de treballadores han respost al mandatari amb el 'hashtag' #DressLikeaWoman, en què mostren els seus uniformes de feina i comenten la norma.

"Portar talons no ajuda a fer teràpia", assegura una terapeuta. "T'identifiques com a dona? Vas vestida? Enhorabona, vesteixes com una dona", satiritza una altra usuària.