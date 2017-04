Twitter es queda sense ous per culpa dels trols

Twitter diu adéu a la famosa icona de l'ou que apareixia de manera predeterminada en els comptes que no havien personalitzat la seva imatge de perfil. A partir d'ara, tots aquells que es facin un perfil nou a la xarxa social o bé que decideixin prescindir de la seva imatge personalitzada, ja no veuran aparèixer la silueta d'un ou al seu compte, sinó la d'una persona gris. I el motiu del canvi són els trols.

perfil do twitter sem foto raiz // perfil do twitter sem foto nutella pic.twitter.com/Z5W2gkxWvV — luxca (@lucaswesley) 2 d’abril de 2017

Segons la xarxa social explica en un comunicat, es creen molts comptes destinats exclusivament a molestar altres usuaris. Aquests comptes no es solen personalitzar i mantenen la imatge de l'ou per defecte durant molt de temps, la qual cosa ha associat el dibuix amb el comportament negatiu a la xarxa social: això, assegura la companyia, "no és just per als que acaben d'arribar a Twitter i no han tingut temps de personalitzar la seva fotografia". El que no sabem és què farà Twitter quan la imatge d'una silueta gris també s'associï als trols (ja que aquests no deixaran d'existir perquè es canviï el disseny de la il·lustració de perfil predeterminada).