Vodafone llança TiVo, un servei de televisió per competir amb Movistar+

Vodafone va presentar ahir un nou servei de televisió que pretén competir amb Movistar +. La companyia va presentar ahir la plataforma d'última generació TiVo, que ofereix fins a 120 canals, entre els quals estan integrats Netflix i l'HBO, i que permetrà consumir continguts en 4k.

Hora de renovar el televisor

Segons ha detallat la companyia de telecomunicacions, el nou servei estarà disponible en les properes setmanes per als clients de Vodafone One amb fibra. La resta dels seus clients hi tindran accés progressivament.

A més dels canals de televisió i sèries, la nova Vodafone TV tindrà servei de videoclub i un nou motor de recomanacions personalitzades, que aprèn els hàbits de consum de l'usuari per franges horàries i té en compte la disponibilitat temporal dels continguts de tots els canals. En total, més de 20.000 continguts seran accessibles per als usuaris.