Com activar la verificació en dues passes a WhatsApp

La última actualització de WhatsApp permet activar l'opció de ' verificació en dues passes', que té per objectiu millorar la seguretat dels missatges enviats des de l'aplicació. La verificació en dues passes consisteix en un codi de seguretat que s'inclou en el funcionament de l'aplicació. El codi s'ha d'introduir quan el compte s'activa, així com cada cert temps per poder seguir utilitzant l'aplicació. Amb aquest sistema instal·lat al mòbil, ningú podrà registrar-se amb el nostre número a l'aplicació ni suplantar la nostra identitat.

315x388

Per activar la verificació en dues passes, només caldrà anar als ajustos de l'aplicació, entrar a l'apartat de 'Compte', 'Verificació en dues passes'. Un cop seleccionada l'opció, l'aplicació demanarà un codi de sis dígits i un correu electrònic de recuperació de la contrasenya.