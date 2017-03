Google Maps permetrà compartir la nostra ubicació exacta en temps real

Tens una cita i estàs esperant algú que fa tard. De sobte, sona el mòbil amb el clàssic missatge: "arribo de seguida". Quant de temps vol dir "de seguida"? Amb la nova versió de Google Maps, que permetrà als usuaris compartir la seva ubicació exacta en temps real amb els seus contactes, ho sabràs amb exactitud.

La funció, part d'una sèrie de noves eines destinades a fer l'aplicació més interactiva, està dirigida a ajudar la gent a trobar-se en llocs molt concorreguts, com concerts i conferències, així com a controlar exactament on és o quan arribarà algun contacte, segons ha informat la companyia en un comunicat.

La nova característica ha provocat l'alarma entre els defensors de la de la privacitat, segons informa Reuters. Per abordar el problema, Google donarà l'opció a qui decideix compartir la seva posició de controlar durant quant de temps ho fa i amb qui.

En les properes setmanes, Google també llançarà característiques cartogràfiques destinades a ajudar els usuaris a trobar estacionament i recordar on van aparcar el seu cotxe.