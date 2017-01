La nova consola Nintendo Switch sortirà a la venda el 3 de març

Nintendo Switch, la nova i esperada consola de Nintendo, es posarà a la venda a tot el món el dia 3 de març, segons ha anunciat aquest divendres la companyia japonesa. Switch és un nou concepte de consola, un híbrid entre sobretaula i portàtil, amb una bateria que dura entre dues hores i mitja i sis hores i mitja, en funció del consum que requereixi cada joc. El preu de venda del nou aparell serà d'uns 250 euros.

A més de connectar-se al televisor, Nintendo Switch es pot transformar a l'instant en una consola portàtil amb una pantalla de 6,2 polzades. Això permetrà que, per primera vegada, els usuaris puguin jugar amb la seva consola domèstica on vulguin i quan vulguin, de manera que podran començar una partida a casa i continuar-la més tard des d'un altre lloc.

Per la seva banda, els comandaments ('joy-con') també permetran experimentar noves formes de jugar: es podrà fer amb un aparell a cada mà o bé amb les dues peces encaixades en un suport, de manera que funcionin com un sol comandament. Així mateix, es poden acoblar a la consola per jugar-hi en el format portàtil, i és possible compartir-los amb amics en els jocs que tinguin modalitats per a dos jugadors. Cada 'joy-con' funciona com un comandament independent, amb un conjunt complet de botons, la qual cosa permet el control de moviments de forma independent a la dreta i a l'esquerra.

A banda d'anunciar la data de llançament de Switch, Nintendo també ha avançat alguns dels títols que hi seran compatibles. Entre aquests hi ha 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' –que es posarà a la venda el mateix dia que la consola–, 'Splatoon 2', 'Mario Kart 8 Deluxe', 'Super Mario Odyssey' o '1-2-Switch', un joc pensat especialment per a aquest nou dispositiu en què els participants no hauran d'estar pendents de la pantalla, sinó mirar directament el seu contrincant.

Una altra novetat que Nintendo ha mostrat aquest divendres és 'ARMS', un joc de combat multijugador que permet intercanviar cops amb braços extensibles. També s'ha presentat 'Snipperclips - A recortar en compañia!', un joc de trencaclosques i acció en què els jugadors han de comunicar-se, cooperar i servir-se de la seva imaginació per resoldre puzles de diferents nivells, tot retallant personatges de paper per donar-los noves formes.