Les enginyeres de Facebook pateixen discriminació de gènere

Les enginyeres de Facebook podrien estar patint discriminació pel seu gènere, segons diversos estudis interns de la companyia filtrats a 'The Wall Street Journal'. Les dades revelen que el codi escrit per dones es rebutja un 35% més de vegades que el realitzat per homes. Segons diverses enginyeres de l'empresa, els resultats de l'estudi només confirmen el que ja sospitaven.

La filtració posa en dubte els esforços per a la diversitat de què sovint ha fet gala la companyia - del total de la plantilla, només el 33% dels treballadors són dones, només el 17% són en llocs tècnics, i el 27% ocupen llocs de direcció.

Les dades es presenten en dues parts. En primer lloc, un exempleat va fer un estudi inicial en què va trobar que el codi escrit pels enginyers femenins era més rebutjat, la qual cosa sembla suggerir que la feina que fan les dones es revisa amb més severitat.

Executives de grans empreses tecnològiques aborden el problema de la discriminacióAlarmat per aquestes dades, la companyia va encarregar un segon estudi realitzat per Jay Parikh, cap de la infraestructura. El seu treball va concloure que aquest major percentatge de treballs fets per dones i rebutjats es deu a una qüestió de rang (Facebook compta amb vuit nivells que regulen la jerarquia en el camp de l'enginyeria), i no de gènere. Per tant, ara s'especula si les conclusions de Parikh donen a entendre que les enginyeres no estan essent promogudes al mateix ritme que els seus homòlegs masculins, que es van unir a l'empresa al mateix moment; o bé si les dones deixen la companyia amb més freqüència abans de ser promogudes.

En declaracions a 'The Wall Street Journal', Facebook ha assegurat que l'estudi realitzat per l'extreballador de la companyia és incomplet i inexacte, però ha confirmat les conclusions de Parikh. A més, apunta a la manca d'enginyeres als llocs de feina com quelcom associat al sector tecnològic que cal resoldre, però que no pot abordar la companyia sola.

Els enginyers escriuen el codi, que és la base de totes les característiques que llança Facebook, i que van des de retocs gairebé imperceptibles fins a canvis dràstics en el funcionament de la xarxa. Cadascun d'aquests canvis està subjecte a una revisió del codi per part d'un company.