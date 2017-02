Es filtren les característiques del Samsung Galaxy S8+

Després del desastre del Galaxy Note 7, Samsung està intentant recuperar el seu prestigi amb una presentació mundial del nou Galaxy S8+, que s'espera per al mes d'abril i aspira a sorprendre. Però una filtració del conegut Evan Blass ha fet públiques les característiques més importants del nou 'smartphone' abans d'hora.

Samsung Galaxy S8+ spec sheet. Impress your friends, confound your enemies...with knowledge. pic.twitter.com/lHrHge8BUa — Evan Blass (@evleaks) 22 de febrer de 2017

La característica més destaca del mòbil és que comptarà amb una gran pantalla, de 6,2 polzades (lleugerament corba). Per fer-se una idea del canvi, les del Galaxy S7 Edge i iPhone 7 Plus tenen 5,5 polzades, i són dels més grans de Samsung i Apple. No obstant el tamany de la pantalla, però, el telèfon no ha de ser necessàriament més gran que els models esmentats, gràcies als cantons molt fins de l'aparell i la curvatura de la pantalla. Aquesta és la primera imatge que s'ha filtrat del mòbil, a la qual ha tingut accés el mitjà 'VentureBeat'.

A més, el terminal serà resistent a l'aigua i comptarà amb un lector d'iris per a identificar el seu usuari, un sistema per desbloquejar el dispositiu que substitueix la contrasenya i que va camí de popularitzar-se, per la seva fiabilitat i perquè és molt més còmode per a l'usuari.

Pel que fa a la càmera, s'espera que en tingui dues, amb un sensor de 12 megapíxels a la principal (8 a la frontal). Evidentment, l''smartphone' també comptarà amb un sistema de Samsung Pay, sistema operatiu d'Android, auriculars AKG, 64GB d'emmagatzemament base i 4GB de memòria RAM.