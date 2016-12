El mètode d'uns 'hackers' russos per prendre 5 milions de dòlars diaris a anunciants nord-americans

"Hack society": Mr. Robot existeix i cada dia ens en dóna mostres. Un 'hacker' espavilat pot convertir-se en amo dels nostres diners, dades personals, llista d'amistats, èxits –i fracassos–: de la nostra vida. Usuaris de Yahoo, Ashley Madison, LinkedIn han estat testimonis d'aquesta realitat irrenunciable, però també grans companyies, i fins i tot el govern dels Estats Units. Aquesta setmana, la companyia de recerca en seguretat White Ops ha explicat com un grup de 'hackers' russos han estat robant entre 3 i 5 milions de dòlars al dia en l'"operació de frau més gran i rendible –anomenada Methbot– en transaccions publicitàries digitals" feta fins ara.

Segons el seu informe, els 'hackers' actuaven "com una empresa de publicitat" i prometien "mostrar anuncis en llocs com Fox News, ESPN o CBS Sports". Després, però, els publicaven en pàgines web falses –còpies de les reals– que ningú visitava. Un "sofisticat exèrcit de robots", dispersos a través de 500.000 adreces IP dels Estats Units diferents, s'encarregaven de deixar constància d'haver fet la visita als anuncis. Els robots estaven actius durant tot el dia i fins i tot tenien comptes falsos a Facebook. Per a qualsevol analista que controlés les estadístiques de visites, eren com usuaris normals.

"Mai havíem vist una cosa així. Methbot eleva el frau en els anuncis a un nou grau de sofisticació i escala", va assegurar el cofundador i CEO de White Ops, Michael Tiffany. Per poder portar a terme el frau, els pirates informàtics haurien creat més de 250.000 pàgines web falsificades que cap persona real visitava. Aquestes operacions van començar a l'octubre, però el 'hackeig' es va anar sofisticant fins a convertir-se en "el tipus de robatori en què no hi ha errors", va explicar Tiffany a la CNN: "Un bonic simulacre d'un navegador real". Van caldre dos mesos per descobrir una operació que va començar a l'octubre i ha acabat amb el robatori de prop de 180 milions de dòlars.