El mòbil Nokia 'indestructible' torna avui a les botigues

La versió renovada del mòbil icònic ha arribat a les botigues de tot l'Estat avui dimecres, tal com ja va avançar l'ARA. El dispositiu, apte per a nostàlgics, que va causar sensació al Mobile World Congress, val 49 euros i no té ni wifi ni 4G. Tot i així, ha millorat les prestacions de l'original, ja que disposa d'una càmera, tot i que només és de 2 megapíxels, té pantalla en color i és més lleuger. A més, té un disseny més arrodonit, disposa de carcasses intercanviables i el podem trobar en quatre colors -vermell, groc, blau fosc i gris-; però sembla que conserva el més important: la resistència.

A més, el mòbil conegut com a 'indestructible' també conserva algunes altres característiques del model que va arrasar l'any 2000, com ara la sintonia clàssica de Nokia i el famòs joc 'Snake'. El 3310 que va marcar tota una generació va ser el mòbil més venut de la història. Haurem d'esperar per veure l'abast de l'èxit d'aquesta nova versió ara que els 'smartphones' han monopolitzat el mercat de la telefonia mòbil i la societat demana cada cop més connectivitat.