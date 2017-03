Un paralític aconsegueix moure el braç després de 8 anys gràcies a una neuropròtesi

"És increïble: penso en moure el meu braç, i es mou. El puc moure cap a la dreta i l'esquerra, amunt i avall". Per la majoria moure els braços no és increïble sinó ben habitual, però Bill Kochevar no podia fer-ho des que fa 8 anys es va quedar paralític de coll en avall, a causa d'un accident en bicicleta. Ara, gràcies a una investigació de científics de la universitat Case Western Reserve, s'ha convertit, segons la Universitat, en la primera persona amb tetraplegia del món que ha recuperat moviments del braç i la mà, amb l'ajuda d'un sistema d'estimulació muscular que es connecta amb les senyals que envia el seu cervell.

La configuració de la tecnologia es diu 'neuropròtesi', i es compon de dos xips implantats a la seva escorça cerebral i 36 elèctrodes incrustats al seu braç dret. L'avanç científic que suposa aquesta investigació, que ha estat publicada a la revista 'The Lancet', és important. Quan una persona sense cap discapacitat es mou, el seu cervell genera ordres en forma d'impulsos elèctrics que viatgen a les extremitats a través de la medul·la espinal. Però si aquesta està malmesa, com li passa a Kochevar, aquest moviment no es pot fer.

Un avanç molt important per millorar la vida de les persones amb lesions medul·lars

"Té una lesió molt severa a la medul·la espinal", assegura Robert F. Kirsch, investigador: "per primera vegada hem implantat electrons de registre cerebral en una persona, així com sistemes d'estimulació dels músculs". Per aquest motiu, el també investigador A. Bolu Ajivoye assegura que la seva recerca "pot donar lloc a avanços molt importants" en el tractament d'aquesta mena de lesions: "hem estat capaços d'agafar les senyals elèctriques que representen els pensaments i utilitzar-les per controlar l'estimulació del braç i la mà".

Ser capaç de beure aigua sol

Kochevar no recorda gran cosa de l'accident en bicicleta que el va deixar paralític: "plovia molt. Guardava la distància de seguretat, però en un moment determinat vaig perdre el control i em vaig quedar a sota d'un vehicle", diu. Des de llavors, assegura, "la gent m'ha de fer les coses. Cada dues hores, si vull aigua me n'han de donar. Amb aquesta investigació sóc capaç de fer més coses -sol". Durant algunes de les proves que l'home, de 56 anys, va fer per a la recerca, va poder menjar-se un dolç tot sol, puré de patates, beure aigua i cafè: "encara al·lucino cada vegada que faig alguna cosa". Per poder moure millor el seu braç, Kochevar també fa servir un dispositiu de suport perquè li pesi menys, el qual també pot controlar mitjançant el seu cervell.

Quan Kochevar imagina el moviment del seu braç i la mà, els senyals del seu cervell s'envien als xips que té implantats al cap, que passen la informació al sistema d'estimulació elèctrica dels seus músculs.

Mesos entrenant el cervell

El procés fins que Kochevar ha aconseguit moure el braç de nou ha estat llarg: "El meu pare em preguntava si estava segur de voler fer-ho. Jo li deia: 'S'ha de participar a la recerca. Si no, no s'avança'". Durant mesos, el pacient va haver d'aprendre a fer servir els seus senyals cerebrals per moure un braç de realitat virtual en una pantalla d'ordinador, explica la universitat en un comunicat. Va entrenar durant quatre mesos fins que no va poder provar a controlar les seves pròpies extremitats. A més, va invertir més de 45 setmanes en rehabilitar els músculs del seu braç, que estaven atrofiats després de vuit anys de paràlisi.

Segons els investigadors, estan treballant en afinar les possibilitats de l'implant en el cervell, així com en millorar les pautes de descodificació i estimulació necessàries per realitzar moviments més precisos.