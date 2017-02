Twitter es rebel·la contra Status, la nova funció de WhatsApp

Van tolerar que ho fes Instagram i Facebook, però no Whatsapp. Twitter treu fum des que l'aplicació de missatgeria va llançar, ahir, la funció 'Status', que permet compartir a l''estat' del nostre perfil fotografies decorades, gifs i vídeos que desapareixen 24 hores després. Molts tuitaires han criticat, amb els hashtags (que ahir van arribar a ser Trending Topic) #ArribaWhatsApp i #WhatsAppStatus, l'evident similitud que hi ha entre la nova prestació de l'aplicació i Snapchat.

"Hey there I'm not using Whatsapp anymore!" DEP la creatividad de las redes sociales... #ArribaWhatsApp pic.twitter.com/E8AgpZp4Ay — Alternative Monet (@DGinesta) 22 de febrer de 2017

És curiós, però, que aquesta onada d'indignació contra els clons de Snapchat es desperti ara i no quan Instagram va llançar Instagram Stories, una imitació de la xarxa social que ha fet perdre usuaris únics a Snapchat a marxes forçades des de la seva aparició, fa només sis mesos. També Facebook està assajant aquesta funció per a la publicació de continguts efímers, tant al mur de la xarxa social com a Facebook Messenger.

Altres crítics consideren que, precisament pel fet que imita el que ja tenien moltes altres plataformes, l'actualització no aporta res de nou, sobretot si es té en compte que WhatsApp està pensat per a la missatgeria privada, no com a xarxa social.