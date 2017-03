El repartidor de la broma de 'cara anchoa' haurà de pagar una multa de 30 euros

Un jutge ha condemnat a pagar una multa de 30 euros al repartidor de missatgeria que va clavar una bufetada a un conegut 'youtuber' que es dedicava a fer bromes amb càmera oculta, 'Mr. Granbomba. El jove va respondre amb l'agressió als insults del 'youtuber', Sergio Soler, que li va dir 'cara anchoa' i després va penjar el vídeo del mastegot a Internet, que es va fer viral.

El titular del jutjat d'Instrucció 8 d'Alacant, Ángel Manuel Villanueva, considera el treballador autor d'un delicte de lesions lleus, tot i que descarta que hagi d'indemnitzar el 'youtuber'. Segons la sentència, en aquest cas "va existir una assumpció del risc per part del denunciant -Mr Granbomba-, que sap que s'exposa a aquest resultat". És més, segons el jutge, l'actuació de Soler amb la broma que va fer "sobrepassa fins i tot la mera posada en perill per arribar a un consentiment ple en les lesions".

El passat 9 de setembre a Alacant, Soler es va acostar al repartidor per fer-li una broma, gravar-la i pujar-la al seu canal de Youtube. Soler va dir 'cara anchoa' al jove i aquest va reaccionar amb "una bufetada amb la mà oberta". El jutge admet que el treballador volia "menyscabar la integritat física" del denunciant, però dona crèdit a la versió del primer, que ha al·legat que pensava que el seu interlocutor volia robar-lo.

L'agredit es va curar de les lesions en tres dies, les quals van consistir en "dolor i inflamació" i una "lleu molèstia" a la mandíbula.

Respecte al vídeo de la broma, el jutge l'avala com a prova, però recorda que el 'youtuber' no va aportar la càmera a la policia, sinó una còpia de la gravació cinc dies després d'interposar la denúncia, per la qual cosa considera la seva fiabilitat "qüestionada", ja que podria haver estat manipulada.

Soler i el repartidor discrepen en el relat dels fets, ja que el primer assegura que només li va dir 'cara anchoa' un cop, mentre que el segon assegura que ho va fer dos cops. El jutge accepta la versió del repartidor i afegeix que el 'youtuber' va allargar la broma en lloc de marxar.

L'advocat del repartidor, Carlos Frigola, s'ha mostrat satisfet amb la sentència, que entén com una "quasi absolució".