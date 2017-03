La gent sí que paga per la cultura 'online': Spotify ja suma 50 milions de subscriptors

Els 50 milions de subscriptors de Spotify que paguen mensualment la seva quota són una xifra contundent que demostra que la gent sí que vol pagar per la cultura 'online'. Ho explicàvem a l'ARA diumenge passat: el negoci del sector tecnològic són en aquest moment els continguts.

Thank you to our 50 million subscribers. #Spotify50 pic.twitter.com/eXkOV71bwu