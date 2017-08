Cancel·lacions d’estades, sobretot de turistes europeus

L’atac terrorista de dijous a Barcelona ha tingut un efecte immediat en el sector turístic de la ciutat. El president del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, va reconèixer ahir a l’ARA que ja s’han produït cancel·lacions de reserves, sobretot entre turistes de la zona més pròxima de la Unió Europea, com França, Alemanya i el Regne Unit, i no tant de turistes que venen d’altres continents.

Clos va indicar que més que turistes que han decidit acabar abans d’hora les seves vacances, “el que s’està detectant són cancel·lacions de reserves per als pròxims dies o turistes que posposen la reserva per a més endavant”. El president del Gremi d’Hotels va destacar l’actitud dels hotelers de Barcelona, que dijous, malgrat estar pràcticament plens, van poder allotjar i reallotjar els turistes que atesa la situació no podien arribar als seus hotels, i va destacar que molts establiments van acollir i donar menjar i beure a les persones que durant unes hores estaven confinades. Clos no es va atrevir a aventurar quin impacte tindrà l’atac en el sector. “Allà on ha passat, com París o Niça, ho han notat”, va dir, i va expressar el temor sobre l’efecte que pot tenir en un mercat com el nord-americà “que és molt sensible al terrorisme”.

Per la seva banda, Vueling, la principal companyia aèria que opera al Prat, va assegurar que permetrà als passatgers que havien de volar des de o cap a Barcelona entre dijous i dissabte, estendre les seves reserves fins al dia 24 d’agost sense cost afegit. La companyia va posar a la disposició de les autoritats els seus serveis per transportar els familiars de les víctimes. Vueling també permetrà que els viatgers que van arribar tard a l’aeroport per les restriccions del trànsit a la ciutat puguin canviar els seus passatges per als següents vols disponibles. “Som la principal aerolínia de Barcelona per les coses bones i les dolentes”, va afirmar un portaveu de l’empresa.

La borsa espanyola va reaccionar amb caigudes a l’atemptat i l’Íbex va perdre un 0,56%, amb descensos en empreses turístiques com ara IAG (-2,21%), Meliá Hotels (-1,97%) i Aena (-1,94%).