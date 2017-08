Condemna unànime de les comunitats musulmanes

La comunitat musulmana va rebutjar ahir sense pal·liatius els atemptats comesos a Barcelona i Cambrils. La condemna del col·lectiu de Ripoll, d’on són tres dels quatre detinguts, va ser especialment significativa. La comunitat Annour va mostrar la seva “condemna enèrgica i repulsa” per una acció que va qualificar de “criminal” i va reiterar el seu “compromís en la lluita contra el terrorisme”. Abans, poques hores després de l’atac a la Rambla, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya ja s’havia pronunciat en termes similars. Tal com ha passat en altres ciutats europees que han sigut víctimes d’atacs indiscriminats contra la població civil, els fidels a l’islam de Catalunya i d’Espanya van desmarcar-se dels atemptats. Des del Centre Cultural Islàmic de Madrid, el seu portaveu, Sami El Mushtawi, va assegurar que els musulmans de tot el món volen aturar el vessament de sang d’innocents.

En una roda de premsa, El Mushtawi es va mostrar commogut per la tragèdia alhora que va insistir que “l’islam com a religió no té res a veure amb la violència” perpetrada pels combatents jihadistes, de qui va dir que són “un grapat de persones sense cultura, sense coneixements” i que “tenen odi per una raó o una altra i no poden ser un exemple de la immensa majoria dels musulmans”. “Només volem viure en pau -va afirmar-. L’islam és font de pau”, va insistir.

També la Unió de Comunitats Islàmiques valencianes va lamentar que el terror hagi “tenyit de sang” un carrer “de cultura, flors i pau”, en relació a la Rambla.

Expressions d’islamofòbia

Per contra, la islamofòbia es va fer present amb pintades a les portes de la mesquita de Montblanc, on s’hi podia llegir “Morireu” i “putos moros”, segons va informar l’edició digital del Diari de Tarragona. De la mateixa manera, el consolat del Marroc a Tarragona, situat al barri de Sant Pere i Sant Pau, també es va despertar amb diversos missatges contra la comunitat islàmica pintats de color vermell sobre la façana de l’edifici. En cap dels dos casos se sap qui hi ha al darrere dels atacs, ni quan es van fer.