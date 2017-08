Desconcert a Ripoll per les sospites sobre un veí

260x366 La fotografia de Driss Oukabir, veí de Ripoll, que la policia va difondre ahir entre els cossos policials per localitzar-lo. La fotografia de Driss Oukabir, veí de Ripoll, que la policia va difondre ahir entre els cossos policials per localitzar-lo.

“Era un noi que feia vida normal a Ripoll des de feia molts anys”, va explicar al diari ARA l’exalcaldessa de Ripoll i diputada al Congrés de Diputats a Madrid per ERC Teresa Jordà, sobre Driss Oukabir, un dels detinguts vinculats -presumptament- amb l’atemptat de Barcelona.

Poc després de les 6 de la tarda d’ahir, la localitat va omplir-se de dispositius policials i de controls de vehicles a les entrades de la població. I de desconcert. Perquè els Mossos d’Esquadra consideren que hi ha una vinculació entre Driss Oukabir, un veí de Ripoll, i la furgoneta que la policia va trobar a Vic i que tindria relació amb l’atemptat a la Rambla de Barcelona, i el buscaven. En un dels controls van interceptar-lo. La seva versió és diferent de la policial. Segons va al·legar, quan el van aturar anava cap a la comissaria per denunciar que “li havien robat la documentació” dies abans, després de veure que la policia estava difonent la seva fotografia com a sospitós de tenir relació amb l’atemptat de Barcelona.

El jove, veí de Ripoll, de 27 anys i d’origen marroquí, va anar a l’escola de Ripoll i fa vida al poble. Als veïns, encara impressionats per la riuada d’informació que van anar coneixent al llarg de la tarda i vespre, els costava parlar-ne, però admetien que coneixien el considerat sospitós per la policia. “Fa pocs dies el vaig veure en una terrassa d’un bar al centre del poble, a la falda del monestir”, expressaven consternats. “Els pares viuen en un pis de protecció oficial de l’Ajuntament de Ripoll des de fa molts anys, els tres fills que tenen devien arribar a Catalunya quan encara eren molt petits”, va explicar Teresa Jordà. El jove va passar un mes a la presó el 2012 per un presumpte delicte d’abús sexual, segons van explicar fonts pròximes al detingut a l’agència Efe. Al seu perfil de Facebook, Oukabir publica que és originari de Marsella i resideix a Ripoll. En les últimes setmanes va compartir un vídeo de la “colonització dels àrabs”, en referència al conflicte entre Israel i Palestina. “Quina llàstima per als àrabs. Ni els nens se salven de la colonització”, publicava el 19 de juliol.

Relació amb el germà petit

En saber la versió de Driss, que negava ser sospitós, els veïns posaven el focus de la sospita sobre el germà petit, Moussa Oukabir, que aquest dilluns tot just acabava de fer els 18 anys, com a possible autor del furt de la documentació extraviada de Driss amb què s’hauria llogat la furgoneta utilitzada en l’atac. Fonts pròximes a Moussa es mostraven molt sorpresos: “En Moussa és un noi simpàtic, gens estrany. Feia vida social com qualsevol altra persona del poble”, descriuen consternats. El petit dels germans va estudiar secundària a l’Institut Abat Oliba, és sociable, està implicat activitats esportives i té “molts amics”, segons els veïns.

La sensació a la localitat era d’incertesa i desconcert. La policia va confirmar que un dels dos detinguts era Driss, tot i que no va ser el conductor de la furgoneta que va atropellar els vianants morts i ferits en una tarda negra.