260x366 Jofre Montoto: “Barcelona estava amenaçada per Al-Qaida i Daeix” Jofre Montoto: “Barcelona estava amenaçada per Al-Qaida i Daeix”

Un dels màxims experts en seguretat i jihadisme a Catalunya respon a les preguntes que ahir es feien molts ciutadans.

¿Se sabia que Barcelona era un objectiu de l’Estat Islàmic?

Sí, se sabia. Barcelona estava amenaçada tant per Al-Qaida com pel Daeix (Estat Islàmic) en les seves publicacions. A més, hi ha una cosa de lògica: Barcelona és un gran aparador internacional i, per tant, tot atac contra Barcelona té una repercussió que no tindrien altres llocs, i més a l’agost i plena de turistes...

Per això que diu, molta gent en algun moment ha pensat: “Algun dia ens tocarà a nosaltres”. Però no passava. ¿Ha sigut per la bona feina dels cossos de seguretat o perquè l’EI no ha volgut?

Pot ser una combinació de diferents motius. És cert que s’han detingut cèl·lules a Catalunya i, per tant, si no han atemptat abans ha sigut perquè ha funcionat la feina de la policia. Però la cèl·lula que ha atemptat ara, si n’han detingut un possible membre a Ripoll... La profunditat que pot tenir és gran. ¿La planificació i l’atac són de quatre persones que s’han radicalitzat aquí, o és gent que està dirigida des de Síria per l’Estat Islàmic? Tot això caldrà veure-ho.

Si se sabia que Barcelona estava amenaçada, ¿l’alerta 4 antiterrorista era una bona opció o hauria sigut millor augmentar-la a la màxima, 5?

És difícil de dir perquè l’alerta 5 preveu una sèrie de mesures que potser haurien evitat l’atac a la Rambla, però l’haurien pogut fer al passeig de Gràcia, per exemple. Encara que tallis la circulació en determinades vies, és pràcticament impossible evitar atacs en altres llocs. ¿Es podien haver posat pilones a dalt de tot de la Rambla perquè no poguessin passar per allà? Però també hi podien haver entrat per un carrer lateral... És molt difícil d’evitar.

En aquest cas no podem parlar de llops solitaris, oi?

No. Ja ho ha reivindicat el Daeix i hi ha un dels terroristes morts, n’han detingut un altre i en busquen dos més. Per tant, eren quatre com a mínim. I si hi ha una cèl·lula, hi ha un nucli, però al voltant d’ells tenien suport.

Sense ànim d’alarmar, ¿hi podria haver més atemptats?

N’hi podria haver. El que segur que hi haurà són més detencions de membres de les cèl·lules de suport els dies vinents, quan els Mossos vagin estirant el fil. Si han trobat una de les dues furgonetes a Vic és que coneixen la zona, i si hi ha un altre detingut a Ripoll... A veure fins on arriba la profunditat de la cèl·lula.