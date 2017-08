L’explosió a Alcanar evita una matança amb furgonetes bomba

L’explosió que la nit de dimecres a dijous va esborrar del mapa una casa a Alcanar va ser un error imprevist que va evitar una matança amb furgonetes bomba. La hipòtesi principal dels Mossos d’Esquadra és que els jihadistes que abans-d’ahir van atemptar a Barcelona i a Cambrils ho van fer “a la desesperada” i de manera “rudimentària”, segons va explicar ahir el major del cos, Josep Lluís Trapero. Els havia fallat el pla principal: “Estaven preparant una sèrie d’atemptats a Barcelona”. Tot i això, l’atropellament massiu de Barcelona va causar 13 morts i 130 ferits, 15 dels quals continuen crítics. L’atac de Cambrils va deixar una dona greu, que va acabar morint, i sis ferits.

A la casa ocupada d’Alcanar hi havia una gran quantitat de bombones de butà -al voltant d’un centenar, segons diverses fonts- i material per fer explosius. Trapero va dir ahir a TV3 que s’hi havien trobat substàncies que fa servir habitualment l’Estat Islàmic, com acetilè, un gas altament inflamable. Els terroristes també havien aconseguit tres furgonetes: la de l’atemptat de Barcelona i dues que es van localitzar a Vic i a Cambrils. Probablement es van adonar que l’explosió els havia deixat al descobert i que era qüestió d’hores que els encalcessin, i van decidir actuar abans. A més, també havien perdut el material per a les bombes que feia mesos que preparaven.

Els Mossos investiguen com a mínim dotze persones: els cinc morts autors de l’atac de Cambrils -Moussa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami i dos homes més que estan identificats-, els quatre detinguts -un a Alcanar i tres a Ripoll- i tres identificats més. Un, Younes Abouyaaqoub, continua fugitiu, i els altres dos podrien haver fugit o podrien correspondre als cadàvers que s’han localitzat entre la runa de la casa d’Alcanar. Els Mossos treballen per confirmar-ho. Si a la població del Montsià hi havia una cèl·lula terrorista, a Ripoll n’hi hauria una altra. La policia ja ha detingut tres homes que hi viuen: un, dijous, Driss Oukabir, i dos més ahir, un dels quals és Salh el Karib. El fugitiu identificat també és de Ripoll. Ahir, des de primera hora i fins al vespre, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana hi van escorcollar diferents domicilis. Segons Trapero, ni els quatre detinguts -de 21, 27, 28 i 34 anys- ni cap dels altres identificats tenen antecedents per terrorisme ni consten a les bases de dades policials estatals d’aquest àmbit. Només un acumulava antecedents per delictes comuns. El detingut a Alcanar és de Melilla i els tres de Ripoll són d’origen marroquí.

El conductor, per aclarir

A hores d’ara els Mossos encara no saben qui conduïa la furgoneta que va envestir ahir tants vianants com va poder a la Rambla de Barcelona. Veuen difícil que fos Moussa Oukabir o cap dels altres morts a Cambrils, però encara no ho descarten. Sobre aquest últim atac, que va passar cap a la una de la nit, Trapero va explicar que un cotxe va envestir diversos vianants i una patrulla policial, i va deixar una policia ferida. Un company seu, tot sol, va matar amb una arma llarga quatre dels cinc homes que anaven dins el vehicle. Un altre mosso va matar el cinquè amb una pistola. Tots cinc duien “cinturons que simulaven artefactes explosius”. A la mateixa població de Cambrils els policies hi van trobar una altra furgoneta vinculada als investigats. A dins hi havia ganivets i una destral.

Veïns d’Alcanar, estupefactes

Entre la runa de la casa d’Alcanar ahir els Mossos hi van trobar restes biològiques que correspondrien a una segona persona (la primera nit de l’explosió ja es va localitzar un cadàver). Tot i això, la policia no descarta que hi pugui haver més cossos, ja que fins ara s’han trobat diferents restes biològiques. La connexió entre l’explosió d’un xalet de la urbanització Montecarlo d’Alcanar i l’atemptat de la Rambla de Barcelona ha provocat sorpresa i estupefacció al municipi. “És una hipòtesi que mai ens hauríem pogut imaginar”, va dir ahir l’alcalde del municipi, Alfons Montserrat, que va afirmar que l’explosió de la nit de dimecres a dijous no va ser provocada pel centenar de bombones de gas butà acumulades al xalet, com s’havia apuntat inicialment, sinó per algun tipus d’explosiu encara per determinar. De fet, la policia científica, agents del Tedax i bombers continuen treballant al lloc dels fets i no descarten trobar més explosius entre la runa. Fins i tot els Mossos van ampliar ahir el perímetre de seguretat a la urbanització i van desallotjar nou veïns més, que s’afegeixen als cinc de la primera nit. En total hi ha 14 desallotjats de cinc habitatges diferents i es desconeix per quant de temps. L’Ajuntament ha habilitat un punt de suport psicològic en una urbanització situada just al costat.

“Se’m va moure tota la casa”, va explicar Núria Gil, veïna de la urbanització. El seu xalet està situat a uns 150 metres del que dimecres a la nit va esclatar. No va ser fins ahir que es va adonar que pedres de la casa ensorrada havien anat a parar al seu jardí després de la segona explosió de dijous a la tarda. Aquesta segona explosió va ser provocada per les maniobres dels cossos de seguretat que treballaven sobre la runa de la casa i es va produir gairebé al mateix temps que l’atemptat de la Rambla. Gil viu a la urbanització Montecarlo des del 1998. “Fins ara vivia al millor lloc del món; ara tinc por que hi pugui haver més explosions. Ja es veia des del començament que no podia ser gas butà i tampoc un laboratori de drogues com es va dir més tard”, va afegir. Altres veïns sortien ahir al matí amb maletes de la urbanització. “Marxem una temporada”, van assenyalar.

A l’altra banda de l’antiga N-340 hi ha l’hostal que dona nom a la urbanització, el Montecarlo, a més d’un quilòmetre de distància. Molts vidres van esclatar amb l’impacte de l’explosió. Ahir al matí ja estaven canviats. “Per sort va explotar aquí i no a Barcelona, perquè hauria sigut una catàstrofe molt més gran”, va dir el responsable de l’hostal, Salvador Vila, que va assegurar que després dels fets 10 dels turistes que tenia allotjats havien decidit fer les maletes i marxar. La detonació es va notar amb força a l’Hotel Carles III, situat a uns quatre quilòmetres.

El mort de la Diagonal

El major dels Mossos també es va referir ahir al cotxe que s’havia saltat un control a la Diagonal el dia de l’atemptat a Barcelona, poc abans de dos quarts de vuit del vespre. Va explicar que ara mateix no hi ha “elements” que el vinculin amb els atemptats i va recordar que el vehicle havia deixat malferida una sergent del cos policial. Un agent hi va respondre disparant, i més enllà, a l’alçada de Sant Just Desvern, el cotxe es va quedar aturat. D’entrada es pensaven que el policia havia mort el conductor, perquè no es movia, però quan es van poder acostar al cotxe sense por que hi hagués explosius van poder comprovar que a dins el vehicle hi havia un cos amb ferides d’arma blanca.

El mort, titular del cotxe, veí de Vilafranca del Penedès, de 34 anys i amb nacionalitat espanyola, era a la part del darrere ajupit i tirat endavant, però no al seient del conductor. “Pensem que hi havia una segona persona que estava traslladant aquest mort”, va dir Trapero, i que, per tant, s’hauria escapat. Tot i la coincidència, va insistir que per ara no hi ha res que uneixi l’incident de la Diagonal amb els atemptats de la Rambla, tot i que tampoc ho va descartar. S’ha especulat amb la possibilitat que el conductor de l’atemptat de Barcelona hagués pogut segrestar el cotxe de la Diagonal, apunyalar-ne el propietari i endur-se el vehicle per intentar fugir de la ciutat, però per ara no hi ha indicis que ho avalin. Sigui com sigui, els Mossos continuen buscant el conductor d’aquest vehicle.