Macron: “Defensaré França, els seus interessos i la seva imatge”

Contingut i mesurat, Emmanuel Macron tan sols va deixar escapar tímids somriures. President electe que ha aconseguit frenar el populisme i la xenofòbia en una França dividida, va mantenir ahir un to presidencial durant els dos primers discursos que va fer en proclamar-se el president més jove de la V República. Ni la majestuositat de la piràmide del Louvre que li servia de fons d’escenari ni els més de 20.000 simpatitzants entregats a la seva victòria van fer que Macron perdés el control, i això que ell mateix va subratllar que el seu triomf enfront de Marine Le Pen ha fet història. “És un gran honor perquè res estava escrit”, va dir Macron, que es va imposar amb el 65% dels sufragis, uns 19 milions de vots. “El que hem fet des de fa mesos no té precedent ni equivalent. Tothom ens deia que era impossible, però no coneixien França”, va afirmar el candidat sense partit polític.

Candidat de l’establishment europeu, Macron es va fer acompanyar per l’Himne a l’alegria de Beethoven per entrar triomfal a la plaça del Carrusel del Louvre, on es van concentrar els seus seguidors. Durant la nit poca èpica més hi va haver. Malgrat la seva victòria inapel·lable, Macron va voler estendre la mà al terç de votants que ha sumat el Front Nacional en aquesta segona volta (10,3 milions de vots). “Conec les divisions de la nostra nació que han conduït alguns a un vot radical”, va afirmar, assegurant que ha pres nota de “la còlera, els dubtes i l’ansietat”, però que a partir d’ara farà el possible perquè “ningú tingui motius per votar” més forces d’extrema dreta.

“Defensaré França, els seus interessos vitals, la seva imatge”, va enviar com a missatge fort el president més jove que ha tingut l’actual República, lluitant “contra la divisió”. A partir d’avui, el líder d’En Marxa imposarà “la renovació i la moralització” de la vida pública” sobre la base de “la vitalitat democràtica”. “A través del treball, l’escola i la cultura construirem un futur millor”, va dir en un repàs ràpid i esquemàtic de les seves prioritats.

Macron va parlar de França i dels francesos però també i sobretot d’Europa. El seu ADN europeista el va fer conjurar-se per “reteixir les connexions entre Europa i els pobles que la formen”, trencades pel Brexit, el populisme o la desafecció cap a les institucions comunitàries. “La nostra civilització està en joc”, va afirmar i amb aquest desafiament va posar “França en la primera línia” per lluitar contra el terrorisme.

La França il·lustrada

“L’Europa i el món ens miren i esperen de nosaltres el que defensem arreu, la Il·lustració”, va dir situat just davant de la piràmide del Louvre, un dels monuments simbòlics de la capital francesa. I va concloure: “Us serviré amb humilitat i força, us serviré en nom del nostre lema: llibertat, igualtat, fraternitat”.

“Té un costat liberal i a la vegada progressista que m’atreu”, va explicar a l’ARA el Raphael, un jove de 19 anys present a l’esplanada. Però el que més el convenç del futur president és el seu europeisme perquè “Europa és un tema important per a la joventut”, va indicar.

“Macron respon perfectament a les meves expectatives”, va assegurar el noi, que ahir votava per primera vegada. Massa jove potser? “Evidentment que se li pot retreure la falta d’experiència, però ja ha sigut ministre durant dos anys”. I en Raphael va voler-ho justificar més: “Sempre acabem decebuts dels polítics perquè és impossible de realitzar-ho tot, però almenys ell no ha promès ni meravelles ni l’impossible”.